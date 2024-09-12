Zeytin alım fiyatları açıklandı! Marmarabirlik rekolte beyan alımları 16 Eylül'de başlıyor

12 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:09

Zeytin alım fiyatları Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği tarafından açıklandı. Marmarabirlik zeytin fiyatları belli oldu. 2024-2025 dönemi ürün alım rekolte beyanı 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İşte zeytin alımı fiyat listesi.

Zeytinde verim beyanı 16 Eylül'de başlıyor. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) tarafından zeytin fiyatları açıklandı. Marmarabirlik rekolte beyan alımları için güncel duyurusunu yaptı. 16 Eylül'de yeni mahsul rekolte beyanları alınacak, 16 Ekim'e kadar alımlar devam edecek.

ZEYTİN ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi fiyatları açıkladı.

2021-2022 ürün alım kampanyasında baş barem 20.1 lira, taban fiyat 7.4 lira ve yağlık zeytin fiyatı 7 lira,

2022-2023 kampanyasında baş barem 54 lira, taban fiyat 18.5 lira ve yağlık 16.5 lira olmuştu.

2023-2024 ürün alım kampanyasında baş barem 125 lira, taban fiyat 47 lira ve yağlık zeytin fiyatı 45 lira oldu.

ÜRÜN ALIM REKOLTE BEYANI 16 EYLÜL'DE

16 Eylül’de yeni mahsul rekolte beyanlarını almaya başlayacak olan Marmarabirlik, 16 Ekim’e kadar alımlara devam edecek. Beyan etmeyenlerden ürün alınmayacak.