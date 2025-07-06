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 | Bengü Sarıkuş

Zeytinyağı fiyatları yarıya düşecek: Tarihi rekolte

Türkiye, zeytinde tüm zamanların en yüksek rekoltesine ulaşırken zeytinyağı fiyatları neredeyse yarı yarıya düştü. Sektör temsilcileri ise gelecek sezonun ‘yok yılı’ olacağı uyarısında bulunuyor.

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Zeytinyağı fiyatları yarıya düşecek: Tarihi rekolte
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 09:05

Geçen sezon 500-600 TL arasında satılan natürel sızma zeytinyağının litre fiyatı, bu yılki rekor verimin etkisiyle 200-250 TL bandına kadar geriledi.

Kampanyalı satışlar ve yurt dışındaki arz artışı da aşağı çekerken, sektör temsilcileri bir sonraki sezonun "yok yılı" olmasıyla birlikte yeniden fiyat artışları yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Zeytinyağı fiyatları yarıya düşecek: Tarihi rekolte

3,75 MİLYON TONLA REKOR KIRILDI

TÜİK’in birinci tahminine göre, 'de üretimi 2024-2025 sezonunda 3 milyon 750 bin tona ulaştı. Ancak gelecek sezon üretimin yaklaşık yüzde 40 azalarak 2 milyon 250 bin tona gerilemesi bekleniyor. Bu da arzının daralabileceği ve fiyatların yeniden yükselebileceği anlamına geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, özellikle İspanya ve Tunus’ta da bu sezon verim düşüşlerinin yaşanmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye’nin geçen sezon elde ettiği yüksek , ihracat sınırlamaları nedeniyle yeterince değerlendirilemedi. Stoklar devredildi. Ancak bu yıl üretim azalırsa fiyatlar yeniden yukarı yönlü baskı görebilir” değerlendirmesini yaptı.

Zeytinyağı fiyatları yarıya düşecek: Tarihi rekolte

ÜRETİCİ FİYAT DÜŞÜŞÜNDEN MUZDARİP

Tan, zeytinyağı fiyatlarının tüketici açısından cazip hale geldiğini ancak üretici açısından sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, “Şu an üretici litre başına ortalama 200-250 TL maliyetle üretim yapıyor. Ancak fiyatlar bu seviyelere düştü. Üretim maliyetleri artarken gelir yarıya inerse üretici zeytincilikten uzaklaşabilir. Bu da uzun vadede sektör için risk oluşturur” dedi.

Zeytinyağı fiyatları yarıya düşecek: Tarihi rekolte

ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNİN EN AZ 4-5 KİLOGRAMA ÇIKMASI GEREK

Zeytin ve zeytinyağında dünya ikinciliğine yükselen Türkiye’nin bu avantajını kalıcı hale getirmesi gerektiğine işaret eden Tan, iç tüketimin artırılmasının önemine değindi. Tan, Türkiye’de kişi başı yıllık 2 litre olan zeytinyağı tüketiminin en az 4-5 kilograma çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, hem kamu hem özel sektörün tanıtım ve destek politikalarını artırarak devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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ETİKETLER
#türkiye
#üretim
#zeytinyağı
#zeytin
#fiyatları
#Ekonomi
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