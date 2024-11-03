Zeytinyağında vatandaşa da üreticiye de kötü haber: Yüzde 59 zam yapıldı!  

03 Kasım 2024 22:47 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:37

Türkiye'nin altın sıvısı zeytinyağı, hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakan bir çıkmazın merkezinde. Son açıklanan verilere göre zeytinyağı fiyatları son bir yılda yüzde 59 artış göstererek vatandaşın cebini yakarken, üretici de emeğinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Rekor bir hasat beklenirken yaşanan bu çelişki, sektörde derin yaralar açıyor…

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2024'te zeytin​ üretiminde rekor bir yıl yaşanmaya hazırlanırken, üreticiler maalesef bu bereketin meyvesini tam olarak alamıyor. Zeytin fiyatları düşük seyrederken, zeytinyağı​ fiyatlarındaki artış üreticinin yüzünü güldürmüyor. Tüketici de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

YÜZDE 59 ZAM YAPILDI!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ekim ayında açıkladığı ürünler içinde zeytinyağı fiyatı son bir yılda yüzde 59 arttı. Üreticinin sattığı zeytin fiyatlarında artış olmaması nedeniyle zeytinyağı fiyatlarında da artış olmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Zeytin üretiminde yaşanan bu çelişkili durum, üreticinin emeğinin karşılığını alıp alamayacağı ve tüketicinin bu doğal ürüne ulaşımını sürdürebilir kılacak önlemler alınıp alınmadığı sorularını akıllara getiriyor.

41 ilde faaliyet gösteren 500 bin üreticiyi barındıran Türkiye, 2024 yılı için Cumhuriyet döneminin rekor vadeden bir zeytin rekoltesine hazırlanıyor. Ülke genelinde sayısı 202 milyona ulaşan zeytin ağaçları, bereketli bir hasat dönemine işaret ediyor.

135 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Verilere göre, Türkiye’de 2002 yılında 102 milyon olan zeytin ağacı sayısı, 2023 yılında 202 milyona ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu artış Türkiye’nin sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatına da yansıdı. 2023 yılında 192 milyon dolar olan sofralık zeytin ihracatı, 2024’ün ilk sekiz ayında 135 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son tahminlerine göre zeytin üretiminin 3,6 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu üretimin yüzde 32’si sofralık, yüzde 68’i yağlık zeytin olarak gerçekleşmesi ve 450-500 bin ton arasında zeytinyağı üretilmesi öngörülüyor.

10Haber’in Marmarabirlik’in üreticiden alım fiyatlarına dayandırdığı haberinde, 180 tanelik zeytin fiyatının 2023’te 125 TL iken, 2024’te de aynı seviyede kaldığına vugu yapıldı. Yağlık ve sofralık zeytinde de benzer bir durum söz konusu. Alım fiyatlarında geçen yıla göre 1 kuruşluk artış yok. Marmarabirlik ön alım fiyatlarını yükseltmediğine göre, satış fiyatlarında zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında yükseltmesi beklenmiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayında açıkladığı ürünler içinde zeytinyağı fiyatı son bir yılda yüzde 59 arttı.