 Fuat İğci

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu?

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını kendi bankalarından alanlar için promosyon kampanyasına ek olarak özel avantajlar sunmaya hazırlanıyor. Banka promosyon tutarları maaş aralığına göre değişirken 90 bin liraya varan avantajlar, müşterileri bekleyecek. 3 yıl boyunca emekli aylığını Ziraat Bankası’ndan alma taahhüdü veren emekliler, başvurularını banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulama ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Ziraat Bankası emekli promosyonu 3 yıllık peşin olarak kesintisiz olarak ödeniyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 ne kadar oldu? İşte, 90 bin liraya varan yeni kampanyanın detayları…

Haber Merkezi
12.02.2026
12.02.2026
Emekli maaşlarına gelen zamların ardından bankalar tek tek yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Daha önce farklı bir bankadan promosyon ödemesi alanlarda cayma bedelini ödeyerek yeni promosyon ödemelerinden yararlanabilir. Emekli maaşını, ’ndan alanlara özel faizsiz kredi, indirimli kiralık kasa, bankkart lira, ücretsiz işlem ve faizsiz taksitli imkanı sağlanıyor. Emekli promosyon tutarları, alınan maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Maaşı daha yüksek olan SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığı emeklilerine ödenen promosyon tutarı üst limitten yatırılıyor. En düşük 20 bin lira olurken bankaların promosyon yarışı, emeklilere yaradı. Peki Ziraat Bankası 2026 kaç TL? İşte, kampanyaya ilişkin son bilgiler…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR OLDU?

Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra emeklilere farklı avantajlar içeren yeni bir paket hazırladı. İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel 40 bin lira 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Market alışverişlerinde 1.500 TL harcamaya 150 TL, toplam 1.500 TL, sağlık harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, seçili sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplamda 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 bin TL bankkart lira verilecek. Emeklilere özel yılda iki kez 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanılabilecek.

Bu kampanya ilk kez emekli olanlara veya maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyan emekliler yararlanabilecek.

Maaş tutarı 10 bin liraya kadar olanlara 5 bin lira nakit promosyon, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 15 bin ila 20 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 10 bin lira ve 20 bin lira üzerinde emekli aylığı olanlara ise 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Nakit promosyon kampanyası ve kampanyayla birlikte SSK,Bağ-kur ve Emekli sandığı emeklilerine 90 bin liraya varan avantajlar sağlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI NASIL TAŞINIR?

Maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak promosyon ve ek avantajlardan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını internet şubesinden, banka şubelerinden, ATM’lerden veya müşteri iletişim merkezlerinden yapabilecek. Alternatif olarak SMS yöntemiyle de promosyon başvurusu yapılabilir.

Daha önce farklı bir bankadan promosyon alan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek maaşlarını farklı bir bankaya taşıyabilecek. Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemesi 3 yıllık peşin olarak gerçekleştirilecek.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

Türkiye İş Bankası: 24 bin lira

Garanti Bankası: 25 bin lira

QNB Finansbank: 31 bin lira

Halkbank: 12 bin lira

Kuveyt Türk: 27 bin 500 lira

Akbank: 15 bin lira

Hatırlatma: Bankaların nakit promosyon ödemeleri, maaş tutarlarına göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, kendilerine ödenecek promosyon tutarlarını, banka şubeleri üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenebilirler.

