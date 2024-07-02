Ziraat Bankası KPSS'siz 770 personel alımı yapacak! Son başvuru tarihi 19 Temmuz

02 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:57

Ziraat Bankası Memur personel alımı yapacak.

Son başvuru tarihi 10 ağustos 2024 olan Ziraat Bankası alımları kontenjan bilgileri belli oldu.

Memur ve personel alımı ilanına göre Ziraat Bankası toplamda 770 kişilik kadro istihdam edecek.

ZİRAAT BANKASI ALIMLARI BAŞLADI

KPSS'siz personel alımı ilanı Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım tarafından yayımlandı.

İşe alınan personeller Genel Müdürlük ve farklı şehirlerde bulunan şubelerde görevlendirilecek.

ZİRAAT BANKASI 770 MEMUR PERSONEL ALACAK

Ziraat Bankası, 150 uzman yardımcısı, 20 müfettiş yardımcısı, 600 servis görevlisi alacak.

Başvuru süreci başladı. Personel alımı için aranan şartlar da belli oldu.

Ziraat Bankası personel alımı için adaylarda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, erkek adaylar İçin askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, daha önce banka tarafından yapılan sınavlara katılıp da başarısız olmamış olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartları arayacak.

Adaylardan özel olarak en az dört yıllık eğitim veren ilgili bölümlerden mezun olmuş olmak veya Eylül 2024 tarihine kadar mezun olabilecek olmak şartı ile 18 Yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL BAŞVURU ÜCRETİ

Başvurular 2 Temmuz 2024 tarihi ile başladı. 19 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.

10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da yazılı sınavlar gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası 770 memur personel alımı başvuru ücreti de belli oldu.

Adaylar başvurularını 650 TL başvuru ücreti karşılığında yapacak.