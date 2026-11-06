Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir, KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kartı başvuruları

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte öğrenciler KYK ödeneklerinin yatacağı kartı nasıl temin edeceklerini merak ediyor. Öğrencilerin burs veya kredi ödeneklerini alabilmeleri için ilk olarak taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Taahhütname onayı adımının ardından burs ve kredi ödeneğini alacak öğrencilere ödemeler Ekim, Kasım ve aralık ayları için toplu yatırılacak. Öğrencilerin KYK ödemelerinden önce Ziraat Bankası'ndan hesap kartlarını almaları gerekiyor. Peki Ziraat Bank KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK kartı kaç günde gelir?

KYK BURS KARTI NASIL ALINIR?

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatırılır ve öğrencilere Bankkart Genç isimli bir hesap/kredi kartı verilir. Bu kartı alabilmek veya Ziraat Bankası'ndan ayriyeten hesap açılmasına veya kart başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Taahhütname onayı yapıldığında öğrenci adına Ziraat Bankası'nda otomatik olarak bir hesap açılır, kart başvurusu otomatik olarak yapılır.

ZİRAAT BANKASI KYK KARTI KAÇ GÜNDE GELİR?

İlk kez KYK burs veya öğrenim kredisi alacak olan öğrencilerin kartları, başvuruda belirttikleri adrese kurye aracılığı ile iletilecektir. Kartının gönderim sürecini takip etmek isteyen öğrenciler, Ziraat Mobil veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi'ni kullanabilirler. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.