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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:08

Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir, KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kartı başvuruları

KYK burs kartı başvuruları 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Yüz binlerce öğrencinin başvurusu değerlendirildi ve bazı öğrenciler burs almaya hak kazanırken geri kalanı ise öğrenim kredisi almaya hak kazandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en geç 11 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı işlemini tamamlayan öğrenciler burs veya öğrenim kredisi ödeneklerini Ziraat Bankası'ndaki hesaplarından çekebilecekler. Peki KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir, KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kartı başvuruları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:08

burs ve başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte öğrenciler KYK ödeneklerinin yatacağı kartı nasıl temin edeceklerini merak ediyor. Öğrencilerin burs veya kredi ödeneklerini alabilmeleri için ilk olarak taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Taahhütname onayı adımının ardından burs ve kredi ödeneğini alacak öğrencilere ödemeler Ekim, Kasım ve aralık ayları için toplu yatırılacak. Öğrencilerin KYK ödemelerinden önce 'ndan hesap kartlarını almaları gerekiyor. Peki Ziraat Bank KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK kartı kaç günde gelir?

Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir, KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kartı başvuruları

KYK BURS KARTI NASIL ALINIR?

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatırılır ve öğrencilere Bankkart Genç isimli bir hesap/kredi kartı verilir. Bu kartı alabilmek veya Ziraat Bankası'ndan ayriyeten hesap açılmasına veya kart başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Taahhütname onayı yapıldığında öğrenci adına Ziraat Bankası'nda otomatik olarak bir hesap açılır, kart başvurusu otomatik olarak yapılır.

Ziraat Bankası KYK kartı kaç günde gelir, KYK burs kartı başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kartı başvuruları

ZİRAAT BANKASI KYK KARTI KAÇ GÜNDE GELİR?

İlk kez KYK burs veya öğrenim kredisi alacak olan öğrencilerin kartları, başvuruda belirttikleri adrese kurye aracılığı ile iletilecektir. Kartının gönderim sürecini takip etmek isteyen öğrenciler, Ziraat Mobil veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi'ni kullanabilirler. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir. 

ETİKETLER
#KYK
#ziraat bankası
#öğrenim kredisi
#Taahhütname
#Bankkart Genç
#Ekonomi
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