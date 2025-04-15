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 | Suat Vilgen

Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

Ziraat Bankası ev almak isteyenler için düşük faizli konut kredisi kampanyası başlattı. "Ortak Konut Kredisi" modeli, 6000 TL civarında taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Aynı ev için birden fazla kişi krediye ortak olarak başvurabiliyor. İşte detaylar...

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Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:05

Ev fiyatları inşaat sektöründe artan enflasyona bağlı maliyet artışlarıyla son yıllarda adeta uçuşa geçti. Buna paralel olarak konut kredisi oranlarının çok yüksek seyretmesi ev sahibi olmak isteyenlerin bu hayallerini ertelemelerine nedeno olmuştu. Ancak Ziraat Bankası cazip bir kredi modeli ile ev arayanların dikkatini üzerine topladı. “Ortak Konut Kredisi” sayesinde, aynı ev için birden fazla kişi krediye ortak olarak başvurabiliyor. Böylece mali yük de bölünmüş oluyor.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Yükselen konut fiyatları ve faiz oranları, birçok kişinin ev sahibi olma planını ertelemesine neden oldu. Ancak Ziraat’in bu yeni modeli, birlikte hareket etmenin gücünü gösteriyor. Beş kişi ortak kredi çektiğinde, 970 bin TL’lik kredi için aylık ödeme kişi başı sadece 6.154 TL oluyor. Yani yük beşte bire düşüyor, hayal gerçek oluyor.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı
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ORTAK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI?

Kardeşler, sevgililer, evlilik planı yapan çiftler, dostlar, hatta aynı hedefe yürüyen ortak yatırımcılar… Tapuda birlikte yer almak şartıyla bu kredi modelinden faydalanabiliyor. Bankaya hep birlikte gidip başvuru yapmanız ve kredi sözleşmesini imzalamanız yeterli.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı
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Bu sistem sadece maddi değil, sosyal bir çözüm de sunuyor. Beraber yaşamak isteyen ya da ortak hareket etmek isteyen bireyler, birlikte ev sahibi olma yolunda güvenli bir adım atıyor. Hane bütçesi sarsılmadan, dayanışma içinde bir gelecek mümkün oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KONUT FİYATLARI NE KADAR ARTTI?
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
ETİKETLER
#konut kredisi
#ziraat bankası
#ziraat bankası
#faiz oranı
#Ekonomi
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