Ziraat Bankası ortak konut kredisi oranları belli oldu! Yaklaşık 6000 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

Ev fiyatları inşaat sektöründe artan enflasyona bağlı maliyet artışlarıyla son yıllarda adeta uçuşa geçti. Buna paralel olarak konut kredisi oranlarının çok yüksek seyretmesi ev sahibi olmak isteyenlerin bu hayallerini ertelemelerine nedeno olmuştu. Ancak Ziraat Bankası cazip bir kredi modeli ile ev arayanların dikkatini üzerine topladı. “Ortak Konut Kredisi” sayesinde, aynı ev için birden fazla kişi krediye ortak olarak başvurabiliyor. Böylece mali yük de bölünmüş oluyor.

AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Yükselen konut fiyatları ve faiz oranları, birçok kişinin ev sahibi olma planını ertelemesine neden oldu. Ancak Ziraat’in bu yeni modeli, birlikte hareket etmenin gücünü gösteriyor. Beş kişi ortak kredi çektiğinde, 970 bin TL’lik kredi için aylık ödeme kişi başı sadece 6.154 TL oluyor. Yani yük beşte bire düşüyor, hayal gerçek oluyor.

ORTAK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI?

Kardeşler, sevgililer, evlilik planı yapan çiftler, dostlar, hatta aynı hedefe yürüyen ortak yatırımcılar… Tapuda birlikte yer almak şartıyla bu kredi modelinden faydalanabiliyor. Bankaya hep birlikte gidip başvuru yapmanız ve kredi sözleşmesini imzalamanız yeterli.

Bu sistem sadece maddi değil, sosyal bir çözüm de sunuyor. Beraber yaşamak isteyen ya da ortak hareket etmek isteyen bireyler, birlikte ev sahibi olma yolunda güvenli bir adım atıyor. Hane bütçesi sarsılmadan, dayanışma içinde bir gelecek mümkün oluyor.