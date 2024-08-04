Ziraat Bankası ve Halkbank, zarar ettiklerine ilişkin iddialara cevap verdi

04 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:51

Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları gündeme oturdu. Konuyla ilgili kamu bankaları açıklama yaparak söz konusu iddialara cevap verdi. Ziraat Bankası ve Halkbank, zarar ettiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını aktardı.

ZİRAAT BANKASI ZARAR EDİYOR İDDİASI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank ve Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz 6 ayda 42 milyar lira zarar ettiğini öne sürdü.

Her iki kamu bankasının da mevcut zararına rağmen yaklaşık 6 milyar lira reklam harcamasında bulunduğu ifade edildi.

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine ilişkin iddialara yanıt verdi. Bankalar bu iddiaları yalanladı.

Ziraat Bankası şu ifadeleri kullanarak açıklamada bulundu;

"Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

HALKBBANK'TAN NET KAR AÇIKLAMASI

Halkbank'tan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır."