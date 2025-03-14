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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi müjdesi! Ev alacaklar için en düşük oranı duyurdu

Ev almak için konut kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen milyonlara müjde Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, konut kredilerinde en düşük faiz oranını sunmaya başladı. Ev kredisi faizleri 2.68 seviyesinde iken Ziraat Bankası, 2.59 faizli konut kredisi vereceği müjdesini duyurdu. 61-120 ay vade aralığında yüzde 2.59 faiz oranıyla konut hayallerinize kavuşmak artık daha da kolaylaşacak. Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip veya BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olanlar bu özel fırsattan yararlanabilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:20

Ziraat Bankası konut alacaklara müjdesini açıkladı. Konut kredisi faiz oranlarını düşürerek vatandaşlara daha uygun fiyatlı konut kredisi imkanı sunmaya başladı. Yüzde 2.59 faiz oranıyla sunulan konut kredisi, bankanın sunduğu en düşük faiz oranı konumunda. Bu fırsattan yararlanabilmek için Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olmak veya BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olmak gerekiyor. İşte konut kredisinde 1-120 ay vade aralığında taksit tutarları.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİLERİNDE MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. Bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,68 iken, Ziraat Bankası’nın sunduğu yüzde 2,59 faiz oranı ev almak isteyenlere ilaç olacak. Kampanya katılım şartları ise açıklandı.

KONUT KREDİSİNDE YÜZDE 2,59 FAİZ ORANI

Vade seçeneklerine göre faiz oranları şöyle;

  • 1-24 ay: %3,09
  • 25-36 ay: %2,99
  • 37-60 ay: %2,89
  • 61-120 ay: %2,59

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip veya BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olanlar bu özel fırsattan yararlanabilecek.

KONUT KREDİSİ GÜNCEL HESAPLAMASI

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını güncelleyerek farklı vade seçeneklerinde indirime gitti. Yeni düzenleme, özellikle uzun vadeli kredi kullanacak bireyler için önemli fırsatlar sunacak. 120 ay vadede taksit tutarları şöyle;

  • 1.000.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 27.162,91 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 3.259.550,01 TL
  • 1.500.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 40.744,37 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 4.889.321,48 TL
  • 2.000.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 54.325,82 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 6.519.099,98 TL
  • 2.500.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 67.907,28 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 8.148.871,73 TL
  • 3.000.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 81.488,73 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 9.778.649,91 TL
  • 3.500.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 95.070,19 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 11.408.421,84 TL
  • 4.000.000 TL Kredi:
  • Taksit Tutarı: 108.651,64 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 13.038.199,74 TL

Kredi vadesine göre farklı faiz oranları ile bütçenize uygun ödeme planı yapabilirsiniz. Kampanya, birden fazla bankacılık ürünü ile destekleniyor; böylece hem kredi hem de diğer hizmetlerden faydalanma imkanı sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

10 yıllık konut kredisi için hayat sigortası ne kadar tutar?
Hayat Sigortası maliyetiniz yaşınıza ve kişiye özel olarak değişiklik gösterir. 1.000.000 TL tutarında bir Konut Kredisi için ortalama olarak peşin(10 yılı kapsayan) hayat sigortası 21.500 TL, yıllık taksitli olarak ise 34.000 TL sigorta primi oluşur.
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