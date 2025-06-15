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 | Bengü Sarıkuş

Zirai don 7 milyon tonluk kayıp oluşturdu

Türkiye’de meyve üretimi, son 30 yılın en sert zirai don felaketi nedeniyle ağır darbe aldı. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda paylaşılan verilere göre, soğuk hava dalgası sonucu yaklaşık 7 milyon tonluk ürün kaybı yaşandı.

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Zirai don 7 milyon tonluk kayıp oluşturdu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 10:16

Son 30 yılın en büyük zirai donu meyve üretiminde 7 milyon tonluk kayba yol açtı. Ağaçlardaki hasar nedeniyle zararın gelecek sezona da yansıması bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yıl başında 28 milyon ton olarak öngörülen meyve üretim beklentisinin 21 milyon ton seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Özellikle kayısı üretiminde düşüş dramatik boyutlara ulaştı. Türkiye’nin yaş kayısı üretiminde dünyada yüzde 20 paya sahip olduğunu hatırlatan Özcan, “Son 5 yıldır iklim kaynaklı krizler yaşıyoruz. Bu yıl rekolte tahmini 170 bin tondan 70 bin tona geriledi. Üstelik ağaçların gördüğü hasar, gelecek yıl üretimi de olumsuz etkileyebilir” dedi.

Zirai don 7 milyon tonluk kayıp oluşturdu

REKOLTE 125-150 BİN TONA DÜŞTÜ

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, üzümde sezon başında 300 bin tonluk yüksek verim beklentisi olduğunu ancak art arda yaşanan iki don olayı sonrası rekoltenin 125-150 bin tona düştüğünü aktardı.

Zirai don 7 milyon tonluk kayıp oluşturdu

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise don zararının azaltılması için üreticilerin teknik olarak desteklenmesi ve finansal olarak korunması gerektiğini vurguladı. Suiçmez, “Budama, sulama, gübreleme gibi uygulamaların doğru zamanda yapılması büyük önem taşıyor. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin kredi faizleri ertelenmeli. Bu destekler, sadece üreticiyi değil, gıda fiyatlarının istikrarını da korur” dedi.

Zirai don 7 milyon tonluk kayıp oluşturdu

DONLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, zirai donla mücadelede modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, yağmurlama, sisleme, dumanlama gibi yöntemlerin yanı sıra seyyar örtüleme sistemlerinin kısa süreli donlara karşı etkili koruma sağladığını vurguladı. Saraçoğlu, örtü altı meyveciliğin yaygınlaştırılmasının da uzun vadeli çözüm olabileceğini ifade etti.

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ETİKETLER
#tarım
#iklim değişikliği
#kayısı
#Zirai Don
#Meyve Üretimi
#Rekolte Kaybı
#Üretici Destek
#Donatılar
#Ekonomi
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