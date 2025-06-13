Zirai don felaketi: Üç üründe durum ciddi, hasar yüzde 100!

Nisan ayında yaşanan zirai donun ardından, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Düzce ve Sakarya’da sahaya indi. Fındık, ayva ve üzümde ciddi kayıpların yaşandığı bölgede yapılan incelemelerde, hasarın özellikle yüksek rakımlı alanlarda yüzde 100’e ulaştığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, nisanda yaşanan zirai don nedeniyle tarımsal ürünlerde meydana gelen zararları yerinde tespit etmek üzere Düzce ve Sakarya’da kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Komisyon, hem üreticilerin yaşadığı kayıpları hem de gelecekte alınması gereken önlemleri değerlendirmek amacıyla bölgede çeşitli temaslarda bulundu.

FINDIK BAHÇELERİNDE HASAR BÜYÜK

Komisyon üyeleri ilk olarak Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı 650 rakımlı Tavak köyünde fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun’dan bilgi alan heyet, çiftçiler ve ziraat odası temsilcileriyle görüşerek fındık üretimindeki son durumu yerinde gözlemledi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, yaptığı açıklamada Düzce’de fındık bahçelerinin büyük zarar gördüğünü belirtti. Korkmaz, “Bu yıl zaten ürün yok fakat ağaçların dallarında da hasarlar ciddi. Bunların ciddi şekilde önümüzdeki yıllara hazırlanması gerekiyor” dedi.

RAKIM YÜKSELDİKÇE HASAR ARTIYOR: YÜZDE 100'E ULAŞTI

Özellikle 400 rakımın üzerindeki bölgelerde hasarın çok daha büyük olduğunu vurgulayan Korkmaz, “400 rakımdan başlayıp, 600 ve 800'lü rakımlara çıkıldığında yüzde 100 oranında hasar var. Bu çok ciddi bir durum. Fındık anlamında burada çok ciddi bir hasar görünüyor,” ifadelerini kullandı.

Komisyonun bölgedeki gözlemleri sonucunda hazırlayacağı raporda bu durumun açık şekilde yer alacağını belirten Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını da yerinde incelediklerini kaydetti.

Komisyon üyeleri, Düzce’deki temaslarının ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Düzce, Bolu ve Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürleri, TARSİM yetkilileri, ziraat odaları başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı. Toplantıda, zirai donun neden olduğu ürün kaybının ekonomiye etkileri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ardından Sakarya’ya geçen komisyon üyeleri, Geyve ilçesinde ayva, Pamukova’da ise üzüm bahçelerinde incelemelerde bulundu. Burada da üreticilerle bir araya gelen heyet, bölgedeki ürün kayıplarını ve yapılabilecek müdahaleleri değerlendirdi.

Komisyonun çalışmaları, zirai don nedeniyle büyük zarar gören fındık, ayva ve üzüm üreticileri için alınacak önlemlere ışık tutmayı amaçlıyor.