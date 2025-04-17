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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel

Zirai dondan etkilenmeyen ürün! Tüm kayısıları söküp onu dikecek

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkisi görülen zirai don, pek çok ürünü kırıp geçti. Malatya Akçadağ'daki 105 dönümlük alanda yetiştirilen ve dondan etkilenmeyen badem bahçeleri ise üreticisini bile şaşkına çevirdi. Üretici, tüm kayısıları sökerek badem yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:47

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Malatya’da 12 Nisan Cumartesi yaşanan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtı.

TÜM ÜRÜNLERİ KIRIP GEÇTİ

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle, kayısı, kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar meydana geldi.

Zirai dondan etkilenmeyen ürün! Tüm kayısıları söküp onu dikecek

ÜRETİCİ BİLE ŞAŞIRDI

Kentteki kayısı üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Akçadağ ilçesi de zirai dondan nasibini alırken Esenli-Yukarı Örükçü mahalleleri mevkiinde çiftçi Salih Özdemir’e ait kayısıya alternatif olarak yetiştirilen 105 dönümlük bir alandaki badem zirai dondan etkilenmeyerek üreticisini bile şaşırttı.

Zirai dondan etkilenmeyen ürün! Tüm kayısıları söküp onu dikecek

"BU DURUM UMUT VERDİ"

Ağaç ve meyvelerde bozulmanın olmadığını belirten Salih Özdemir, "Zirai don olayı sonrası 2019 yılında kayısıya alternatif olarak yetiştirmeye başladığımız badem bahçesine gelerek inceleme yaptım. Yaptığımız kontrollerde ne ağaçlarda ne de meyvelerde zarar olmadığını gördük. Bu durum bana umut verdi. İnşallah bu yıl bademle geçimimizi sağlayacağız. Merakla bahçe içerisinde gezip duruyoruz. Sonucu biraz daha beklemek lazım. Olumsuz bir durum olmaz ise seneye tüm kayısıları sökerek badem yetiştirmeyi düşünüyorum" diye konuştu

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#Ekonomi
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