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 | Bengü Sarıkuş

Zırh delici harp başlıklı KARGU, ilk ihracatını yaptı

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM'nin geliştirdiği zırh delici başlıklı KARGU İHA, ilk ihracatını gerçekleştirdi.

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Zırh delici harp başlıklı KARGU, ilk ihracatını yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 13:08

Değişen harp sahası için modern ve hızlı çözümler geliştiren şirket, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı "STM KARGU"ya geçen yıl, zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme safhasının ardından sahaya çıkan zırh delici KARGU, test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.


Test atışlarında hedeflerini noktasal hassasiyetle vurmasının ardından dikkatleri üzerine çeken zırh delici mühimmat başlıklı KARGU, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. KARGU için teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Zırh delici harp başlıklı KARGU, ilk ihracatını yaptı

KARGU'YA YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU’nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleri ile donatıldığını belirtti. Güleryüz, şunları aktardı:


"Bugüne kadar anti-personel harp başlığı ile üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkenin tercihi olan KARGU, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetinde olacak. Buna yönelik ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Zırh delici KARGU’nun, daha önce anti-personel başlıklı versiyonunu aktif olarak kullanan bir ülke tarafından tercih edilmesi, ürünün güvenilirliği ve etkili performansına duyulan memnuniyeti de bir kez daha gösteriyor. Zırh delici KARGU’ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayisi ihracat hedeflerimize katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Zırh delici harp başlıklı KARGU, ilk ihracatını yaptı

3 FARKLI KITAYA SATIŞ

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye’de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken KARGU, 2021 yılında ilk ihracat başarına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi.


Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, KARGU'dan anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor.
Anti-personel mühimmat ile KARGU, tekil veya grup halindeki düşman unsurlarına karşı kullanılırken, zırh delici KARGU ise mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki ediyor.

Zırh delici harp başlıklı KARGU, ilk ihracatını yaptı

DÜŞÜK RADAR KESİTİ

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor.


Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu’ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor.


30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetleri bulunan KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı.


KARGU’ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.


KARGU'NUN ANLAMI NE?

Eski Türkçede "dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor.
KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.
"Man-in-the-Loop" prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

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