Zorunlu deprem sigortasında değişiklik! Yeni tarife Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yapılan düzenlemeye göre, zorunlu deprem sigortası ve talimat tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte, zorunlu deprem sigortası için asgari prim tutarlarında güncelleme gerçekleşti. İşte detaylar...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortası primlerine yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, zorunlu deprem sigortası için belirlenen asgari prim tutarlarında değişiklikler yapıldı. Önceki düzenlemede yer alan 75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'lik tutarlar, artık "1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamaz" şeklinde belirlendi.

HER AY TÜİK VERİLERİNE GÖRE ARTIŞ YAPILACAK

Buna ek olarak, sigorta primlerinde her ay bir artış yapılacak. Artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranına göre hesaplanacak. Ancak, TÜİK verileri sıfırın altında bir değişim oranı gösterdiğinde, artış oranı sıfır olarak kabul edilecek. Hesaplanan yeni prim tutarlarında, küsurat olması durumunda, bu rakamlar en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

Yeni düzenlemenin, yapı türlerine göre belirlenen prim tarifeleri de bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklik, deprem sigortası yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşlar için önemli bir adım olacak.