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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:44

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2026? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması tarihleri

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kaldı. Kasım ve nisan ayları arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobillerde bu zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı trafik ve can güvenliği açısından önem arz ediyor. Kış lastiği uygulaması her yıl sonbaharın sonunda başlıyor ve ilkbaharın ortasına kadar devam ediyor. Peki bu yıl kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar?

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Editor
 İrem Yarbasan
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Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2026? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:44

Zorunlu önümüzdeki günlerde başlayacak. 2026 yılında 15 Kasım itibariyle başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması 2027 yılında 15 Nisan'a kadar geçerliliğini koruyacak. Tüm ticari araçlar içi kış lastiği taktırılması zorunluyken özel araçlarda dört mevsim lastikler kullanılmaya devam edilebiliyor. Ancak trafik ve can güvenliğinin göz önünde bulundurulması ve özel araçlara da kış lastiği taktırılması tavsiye ediliyor. Peki 2026 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2026? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması tarihleri

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 kış sezonu için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı günler belirlendi. Daha önceleri 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında 4 aylık süreyle kullanımı zorunlu kılınan kış lastiği uygulaması, trafik ve can güvenliği göz önünde bulundurularak 5 aya çıkarıldı. Düzenlemenin ardından kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu tarihler 15 Kasım-15 Nisan aralığı olarak belirlendi. Bu tarihler arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması zorunluluğu bulunuyor. Özel araçlarda bu zorunluluk bulunmasa da trafik ve can güvenliğini tehlikeye atmamak açısından kış lastiği kullanılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

tarafından düzenlenen zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi 5 aya çıkarıldı. 15 Kasım 2026'da başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması bu kış sezonunda 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Bu tarihler aralığında şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu. Kurala uymayan araç işletenlerine 6.000 TL idari para cezası uygulanacak.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2026? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması tarihleri

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca güncellenen kış lastiği uygulamasının hangi sınıf araçları kapsadığı da merak ediliyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Ağır ve hafif ticari vasıtalar, yolcu taşıtlarında kış lastiği kullanımı zorunlu kılınıyor. Buna göre kamyon, çekici, tanker, kamyonet, minibüs, ticari otomobil ve taksilerin lastiklerini değiştirmesi gerekiyor.

Özel araçlar için zorunlu kış lastiği bulunmasa da Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarca can güvenliği açısından özel araçların da kış lastiği kullanımının önemli olduğunu vurguluyor.

Araç türü fark etmeksizin karlı ve buzlu havalarda araçta zincir bulundurulması zorunluluğu da devam ediyor. 

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#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#ticari araç
#kış lastiği
#Kış Sezonu
#Kara Yolları Genel Müdürlüğü
#Ekonomi
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