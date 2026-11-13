Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2026? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması tarihleri

Zorunlu kış lastiği önümüzdeki günlerde başlayacak. 2026 yılında 15 Kasım itibariyle başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması 2027 yılında 15 Nisan'a kadar geçerliliğini koruyacak. Tüm ticari araçlar içi kış lastiği taktırılması zorunluyken özel araçlarda dört mevsim lastikler kullanılmaya devam edilebiliyor. Ancak trafik ve can güvenliğinin göz önünde bulundurulması ve özel araçlara da kış lastiği taktırılması tavsiye ediliyor. Peki 2026 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne kadar?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 kış sezonu için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı günler belirlendi. Daha önceleri 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında 4 aylık süreyle kullanımı zorunlu kılınan kış lastiği uygulaması, trafik ve can güvenliği göz önünde bulundurularak 5 aya çıkarıldı. Düzenlemenin ardından kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu tarihler 15 Kasım-15 Nisan aralığı olarak belirlendi. Bu tarihler arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması zorunluluğu bulunuyor. Özel araçlarda bu zorunluluk bulunmasa da trafik ve can güvenliğini tehlikeye atmamak açısından kış lastiği kullanılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi 5 aya çıkarıldı. 15 Kasım 2026'da başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması bu kış sezonunda 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Bu tarihler aralığında şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu. Kurala uymayan araç işletenlerine 6.000 TL idari para cezası uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca güncellenen kış lastiği uygulamasının hangi sınıf araçları kapsadığı da merak ediliyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Ağır ve hafif ticari vasıtalar, yolcu taşıtlarında kış lastiği kullanımı zorunlu kılınıyor. Buna göre kamyon, çekici, tanker, kamyonet, minibüs, ticari otomobil ve taksilerin lastiklerini değiştirmesi gerekiyor.

Özel araçlar için zorunlu kış lastiği bulunmasa da Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarca can güvenliği açısından özel araçların da kış lastiği kullanımının önemli olduğunu vurguluyor.

Araç türü fark etmeksizin karlı ve buzlu havalarda araçta zincir bulundurulması zorunluluğu da devam ediyor.