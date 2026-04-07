Zorunlu trafik sigortası nisan tarifesi belli oldu! İşte prim ve ceza tutarları

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:54
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, nisan ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. 

İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 18 bin 14 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak. 

İşte detaylar ve tüm rakamlar... 

Motorlu araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Nisan ayında trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 2,7 oranında zam geldi. 

Açıklanan verilere göre; İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 18 bin 14 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak. 

 EN DÜŞÜK PRİM 9 BİN LİRAYI AŞTI 

İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki yüksek riskli içten yanmalı araç sürücüsünün primi 54 bin 41 lira olurken, riskin en düşük olduğu 8’inci basamakta bu tutar 9 bin 7 lira olarak hesaplandı. 

ANKARA VE İZMİR'DEKİ RAKAMLAR BELLİ OLDU 

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 52 bin 512 lira, 8’inci basamaktaki sürücünün primi ise 8 bin 288 lira olarak belirlendi.  İzmir’de aynı durum için primler sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira olarak açıklandı.  

TAKSİ VE OTOBÜSLERDE PRİM ARTIŞI 

İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8’inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu. 

OTOBÜS ZİRVEDE 

Ankara’da ticari taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük ise 23 bin 516 lira olarak duyuruldu. İzmir’de bu rakamlar 136 bin 986 lira ve 22 bin 831 lira olarak kaydedildi.  

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 356 bin 734 liraya çıktı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 59 bin 456 lira oldu. 

ARAÇLARI SİGORTASIZ KURMANIN CEZASI NEDİR? 

NTV'de yer alan habere göre; 2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmaya 1246 lira ceza uygulanıyor. Para cezasının yanında eksiklik giderilinceye kadar araçlar trafikten çekiliyor.  

Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.

