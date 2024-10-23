Futbol sahasında korkunç olay! 2 gol attığı maçta 3 parmağını kaybetti

23 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:15

Belçika'da oynanan bir 4. lig maçında Fabio Schiafino isimli futbolcu, attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarların sahaya attığı yabancı madde elinde patladı. Schiafino bu olay sonrası 3 parmağını kaybetti!

Futbol​ sahalarında görmeye alışık olduğumuz şiddet​ olaylarına bir yenisi Avrupa'nın göbeğinde eklendi. Belçika​ 4. Ligi'nde oynanan SK Zillebeke - KSCT Menen maçında yaşanan korkunç bir olay genç bir futbolcunun 3 el parmağını kaybetmesine neden oldu.

3 PARMAĞINDAN OLDU

KSCT Menen forması giyen forması giyen, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandıran Fabio Schiafino, attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Bu, Schifano'nun sis bombası olduğuna inandığı ama aslında el bombasına benzeyen güçlü bir piroteknik cihaz olan Cobra 6'yıydı. Sahaya atılan yabancı maddeyi kenara atmak için eline alan Fabio Schiafino, maddenin o esnada patlaması sonucu yaralandı.

Kick boks dalında geçmişte dünya şampiyonluğu bulunan Schifano, Brugge'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada 26 yaşındaki futbolcunun 3 parmağının kesilmek zorunda kalındığı öğrenildi. Schiafino, HLN ile yaptığı bir röportajda, "Duman dağıldığında parmaklarımın bir kısmının gitmiş olduğunu gördüm " ifadelerini kullandı.

"BİR TÜR EL BOMBASI"

Olaya ilişkin konuşan SK Zillebeke takımının başkanı Mathieu Verhoest, "Hakem düdüğünü çaldı ve ardından sahaya bir tür el bombası atıldı. İlk başta herkes bunun sis bombası olduğunu sanıyordu ama sonra aslında Cobra 6 olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde yasaklanmış bir tür silah" ifadelerini kullandı

Öte yandan polisin olaya ilişkin 21 yaşındaki sorumlu kişiyi gözaltına aldığı ancak sorgusunun ardından tutuklu yargılanmak üzere serbest bıraktığı öğrenildi.