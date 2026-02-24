Mirnas Grup’tan Bronz Kule’de Sağlık Dünyasına Özel Prestijli Konsept: Medical Suites

Sağlık profesyonelleri ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği lansman, İzmir’de sağlık yatırımları açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL TASARIM

Medical Suites; doktorlar ve seçkin sağlık uzmanları için hem modern klinik altyapı hem de yüksek yaşam konforu sunacak şekilde tasarlandı. Toplam 14 adet bahçe dubleks klinik birimden oluşan konsept, klinik kullanımına uygun teknik donanımı ve fonksiyonel planlamasıyla öne çıkıyor.

Projede klinik katından özel yaşam alanına kesintisiz geçiş imkânı sunulurken, bahçeli ve teraslı kullanım avantajı sayesinde hem çalışma hem de dinlenme alanları bir arada planlanıyor. Yüksek tavanlı ve doğal ışık alan mimari tasarım ferah bir atmosfer oluştururken, klinik standartlarına uygun teknik altyapı ve sakin, prestijli bir çalışma ortamı konseptin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

SOSYAL ALANLARLA DESTEKLENEN YAŞAM KALİTESİ

Medical Suites hekimleri, Bronz Kule’nin sunduğu kapsamlı sosyal imkânlardan da faydalanabilecek. Proje kapsamında yer alan özel yüzme havuzu, donanımlı spor alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları ile sağlıklı gastronomi noktaları kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Modern peyzaj düzenlemeleri ve seçkin sosyal yaşam alanlarıyla desteklenen bu yapı, yoğun tempoda çalışan sağlık profesyonellerine iş ve yaşam dengesini aynı çatı altında kurma imkânı sağlamayı hedefliyor.

İZMİR’E DEĞER KATACAK STRATEJİK YATIRIM

Mirnas Grup’un İzmir’e kazandırdığı iki büyük projeden biri olan Bronz Kule; merkezi konumu, Körfez manzarası ve modern mimarisiyle Bayraklı’nın dikkat çeken adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor. Medical Suites konseptiyle birlikte İzmir’in sağlık alanındaki yatırım çeşitliliğinin artırılması ve nitelikli projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

“YATIRIMLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Mirnas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, lansmanda yaptığı açıklamada İzmir’in gelişen potansiyeline inandıklarını belirterek, “İzmir’e değer katan, vizyoner ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceğiz. Bronz Kule ve Medical Suites, bu stratejik yaklaşımın önemli bir adımıdır. Önümüzdeki dönemde de nitelikli yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz,” dedi.

Lansmanla birlikte satış süreci başlatılan Medical Suites’in, sağlık profesyonelleri ve yatırımcılardan ilgi gördüğü ifade edildi.