TOKİ 12 bin lira taksitle ev satacak! 100 bin TL teminat yetiyor

01 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:52

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 47 ilde 369 gayrimenkulu satışa çıkarıyor. Daire sahibi olmak isteyenler 100 bin lira teminat tutarı ödeyerek, 12 bin 178 lira taksitle 72 ay vade ile hayallerine kavuşma imkanına sahip olacak. İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev satın almak isteyenler için aralarında İstanbul​ ve Ankara​'nın da olduğu 47 ilde büyük bir fırsat doğdu. TOKİ yaptığı açıklamada, çeşitli 369 gayrimenkulü açık artırma​ ile satışa çıkartacağını ilan etti.

TOKİ​ AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI

TOKİ tarafından, Ankara'daki Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek açık artırmalara internet üzerinden de teklif vermek mümkün olacak. Açık artırma, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu dairelere yüzde 15 peşinat 60 ay vade, yüzde 15 peşinat 120 ay vade ve yüzde 25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olunabilecek.

12 BİN LİRA TAKSİTLE 72 AY VADELİ DAİRE

TOKİ tarafından satılacak daireler arasında en dikkat çekeni başkent Ankara'da bulunuyor. 976 bin 774 TL muhammen bedel biçilen daire için teminat tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. Bodrum katta bulunan 2+1 daire, 12 bin 178 TL taksitle 72 ay vadeli olarak satılacak.