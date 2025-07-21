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 | Suat Vilgen

TOKİ'den İstanbul'da yatırım fırsatı! Yüzde 15 indirim ve 48 ay vade seçeneği

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında açık artırmayla arsa satışı yapacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim, vadeli satışlarda ise 48 aya varan vade seçeneği sunulan satışlar yatırım için büyük fırsat sunuyor.

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TOKİ'den İstanbul'da yatırım fırsatı! Yüzde 15 indirim ve 48 ay vade seçeneği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:43

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), İstanbul’un da aralarında bulunduğu 36 ilde toplam 245 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, ticaret, sanayi, sağlık ve eğitim gibi çeşitli kullanım alanlarına uygun olan bu arsalar, yatırımcıya hem merkezi hem de stratejik lokasyonlarda uzun vadeli kazanç imkânı vadediyor.

TOKİ'den İstanbul'da yatırım fırsatı! Yüzde 15 indirim ve 48 ay vade seçeneği

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Arsaların açık artırması, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.30’da Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden çevrim içi teklif vererek de sürece dahil olabilecek.

TOKİ'den İstanbul'da yatırım fırsatı! Yüzde 15 indirim ve 48 ay vade seçeneği
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PEŞİN ALIMA İNDİRİM, VADELİYE ESNEKLİK

TOKİ, satışa sunduğu arsalar için cazip ödeme koşulları hazırladı. Yatırımcılar üç farklı ödeme modeli arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek:

%25 peşinat, 48 ay vade

%40 peşinat, 36 ay vade

Peşin ödemelerde ise %15 indirim fırsatı

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İSTANBUL VE YÜKSEK POTANSİYELLİ ŞEHİRLER LİSTEDE

Toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli yaklaşık 15 milyar 725 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi kentler de satış listesinde yer alıyor. Bu şehirler, hem nüfus yoğunluğu hem de altyapı yatırımlarıyla yatırımı için ön plana çıkıyor.

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