Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
Turgay Canver ve Begüm Canver'in sahibi olduğu Bakız İnşaat, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi

Adana'da sağanak yağışlar sonrası birçok şantiye ve sitede su baskınları yaşanırken Bakız İnşaat alt yapıya verdiği önem sayesinde sel felaketini sorunsuz atlattı.

Turgay Canver ve Begüm Canver'in sahibi olduğu Bakız İnşaat, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi
Adana’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta altyapısı yetersiz olan şantiyelerde ve sitelerde su baskınları oluşurken Bakız İnşaat, alt yapıya verdiği önem sayesinde sel felaketini su birikintisi dahi oluşmadan atlattı.

Meteoroloji verilerine göre Adana’da 1 yıl 3 aylık yağışın 3 haftada düştüğü kaydedildi. Şiddetli yağış sonucu özellikle Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde birçok inşaat alanlarında ve sitelerde su baskınları oluşurken inşaatların ve sitelerin temelleri, bodrum katları hatta birinci katlarına kadar da su yükseldiği görüldü.

Turgay Canver ve Begüm Canver'in sahibi olduğu Bakız İnşaat, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi

Şiddetli yağmurda inşaatlar ve siteler su baskını yaşarken aynı yoğun yağmur altında Bakız İnşaat’ta hiçbir alt yapı sorunu oluşmaması, alt yapının önemini bir kez daha gösterdi.

Kentte faaliyet gösteren Turgay Canver ve Begüm Canver’in sahibi olduğu Bakız İnşaat ‘ın Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesindeki bitim aşamasında olan projesinde teknik alt yapıya verilen önem sayesinde Kentte yaşanan afette herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasının nedeni firma sahipleri tarafından teknik alt yapıya verilen önemin sonucu olarak belirtildi.

#Emlak
