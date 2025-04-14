Yatırım için yeni moda! 3 kişi girip hepsi birden kazanıyor

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle gayrimenkul satın alamayınca çözümü danaya girer gibi eve girmekte buldu. 2-3 ya da daha fazla kişi bir araya gelerek hem taksitleri hem peşinatı bölüşüyor. Bu sırada kira geliri elde ederken, yatırım prim yapınca karlı bir şekilde satıyor.

Ev sahibi olmak hayal olmasa da yüksek enflasyon ve yükselen fiyatlar nedeniyle artık bireysel olarak bunu başarmak çok kolay da değil. Ancak daire fiyatlarının ve kredi faizlerinin tavan yapmasıyla birlikte, birçok kişi yeni bir çözüm yoluna yöneldi: Ortak ev almak. Bir araya gelen 2 ya da 3 kişi, bir daire satın alarak hem peşinatı hem taksitleri paylaşıyor. Bazıları evi kiraya verip gelirini bölüşüyor, bazılarıysa prim yapınca satarak kar elde ediyor.

SATIŞLAR REKOR KIRDI

Show haberin haberine göre 2025’e hızlı giriş yapan gayrimenkul piyasası, yılın ilk üç ayında 694 bin 628 satışla tüm zamanların en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi. Uzmanlar, bu ivmenin yılın geri kalanında da süreceğini öngörüyor.

YENİ MODEL: 'ORTAK EV'

Ev sahibi olmanın yeni formülü vatandaşın dilinde: “Şu anda tek başına ev almak neredeyse imkânsız. 2-3 arkadaş bir araya gelirsek neden olmasın?”

“Kurbana girer gibi... 5 kişi birleşip bir ev alınabilir.”

Özellikle yüksek faiz oranları nedeniyle bireysel krediyle ev almak zorlaşınca, ortaklık sistemi daha cazip hale geldi. Peşinatlar ve aylık ödemeler bölüşülerek yük hafifletiliyor.

KİMLER TERCİH EDİYOR?

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkanı Hakan Akdoğan’a göre bu model yeni değil ama talep son bir yılda ciddi şekilde arttı. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, tamamlanmamış kampanyalı projeleri ya da ikinci el konutları bu yöntemle almayı tercih ediyor. Akdoğan, “Kiralardaki zam sınırının kalkması da konut yatırımını yeniden cazip hale getirdi. 15 yılda kendini amorti eden daireler var, bu evler ‘beni al’ diyor” ifadelerini kullandı.

UYARI: SÖZLEŞME OLMAZSA OLMAZ

Karlı gibi görünen ortak ev yatırımlarında en önemli uyarı ise sözleşmeden yana: “Ortaklıklar güzel ama anlaşmazlık durumunda mağduriyet yaşanabiliyor. Mutlaka noter onaylı sözleşmeyle yola çıkılmalı."