A101 aktüel indirim kataloğu 24 Temmuz: Oyuncu koltuğu, Şişme kano, Tiny house, Kamp çadırı...Perşembe günü satışta!

A101 aktüel ürünler kataloğunu gören perşembe günü şubelere koşacak! Kamp sevenler için kamp eşyaları, oyun sevenler için koltuk, akım korumalı priz ve masa raflara geliyor. Birbirinden güzel ürünlere sahip olmak isteyenler A101 24 Temmuz aktüel kataloğunu incelemeye başladı.

A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 24 TEMMUZ PERŞEMBE

A101 marketlerinin Aldın Aldın fırsatlarını kaçıran bin pişman. 24 Temmuz'da A101 indirim kataloğunda kano, cam ocak, oyuncu bilgisayarından halı, kamp çadırı ve sandalyesine kadar yüzlerce ürün satışa sunuluyor. A101 indirim kataloğunda yer alan ürünler 24 Temmuz Perşembe itibarıyla raflarda.

Naturel Jüt Halı (120x180 cm) – 899 TL

Naturel Jüt Halı (80x150 cm) – 499 TL

Soft Klozet Takımı (60x100 cm + 60x50 cm) – 329 TL

Punch Kırlent Kılıfı (43x43 cm) – 159 TL

Bulaşık Altlığı (35x45 cm) – 39,50 TL

Kadın Dikişsiz Slip 2’li – 119 TL

Silk&Blue Bebek Patik Çorap 3’lü – 29,50 TL

Kadın Pedli Yarım Atlet (S-M-L-XL) – 119 TL

Çocuk Pedli Alıştırma Sütyeni (75-80-85 beden) – 109 TL

Çift Tüllü Safari Şapka – 139 TL

Çocuk Oyuncaklı Şapka – 149 TL

Çocuk Merserize Şapka – 139 TL

Kadın Hasır Şapka – 159 TL

Kadın Hasır Fiyonklu Şapka – 159 TL

TOSHIBA 50UV2363DT 50” UHD VIDAA TV – 14.999 TL

FOBEM ML55EW8000F 55” UHD ANDROID WHALE TV – 14.499 TL

HI-LEVEL 32HRT900 32” HD READY SMART TV – 4.999 TL

Asos Oyuncu Koltuğu – 2.799 TL

OfisBazaar Oyuncu Masası (120 cm x 60 cm) – 1.999 TL

HILFE Akım Korumalı LED Işıklı USB’li Priz Çoklayıcı – 289 TL

HILFE Akım Korumalı USB’li Priz Çoklayıcı (USB-C + Şarj Portu) – 329 TL

Piranha 7837 Kablosuz Hoparlör – 599 TL

Goodwest 1813 Beyaz Cam Ankastre Set – 7.999 TL

Set içeriği:

GW 1812 Davlumbaz

GW 1814 Fırın

GW 1813 Cam Ocak

SEG BM 6001 Bulaşık Makinesi (6 Programlı) – 10.999 TL

SEG LF 2831 Buzdolabı (242 Litre) – 10.999 TL

SEG NF DD701 No-Frost Derin Dondurucu (279 Litre, 7 Bölmeli) – 16.999 TL

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı – 1.299 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı – 999 TL

2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı – 799 TL

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 1.249 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi – 299 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 329 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL

Piknik Sandalyesi – 299 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi – 329 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi – 329 TL

Katlanabilir Kamp Sehpası – 529 TL

Emaye Mangal 50’lik – 379 TL

Orta Boy Kafesli Mangal Teli (30x40 cm) – 84,50 TL

Mangal Yelpazesi – 12,50 TL

Metal Maşa (430 paslanmaz çelik) – 39,50 TL

JWIN JD-05 Katlanır Dürbün – 449 TL

Hydro-Force Mirovia Pro-Sport Bot – 33.999 TL

Hydro-Force Laconia Elite X5 Spor Model Bot – 29.499 TL

Hydro-Force Lite Rapid X1 Şişme Kano Set – 4.999 TL

Hydro-Force Rapid X2 Şişme Kano Seti 2 Kişilik – 6.499 TL

Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik – 8.699 TL

Hydro-Force White Cap Kürekli Şişme Sup-Sörf ve Kano Seti – 10.999 TL

ESCAMP 6500 Flat Tiny House – 399.000 TL



Dream Cat Kedi Kumu 10 L (Marsilya Sabunlu / Pudralı) – 169 TL

King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 kg – 109 TL

Enjoy Tavuklu Kedi Maması 10 kg – 699 TL

Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 kg – 499 TL

Kiwi Kppc-10821 Evcil Hayvan Tarama Fırçası – 129 TL

Kiwi Evcil Hayvan Tarama Fırçası (mavi-siyah model) – 119 TL

Kiwi Kpc 1060 Pire ve Kene Tasması (8 ay koruma) – 149 TL

Kiwi Evcil Hayvan Oyuncağı Hareketli İpli Top – 169 TL

Kiwi Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı – 169 TL

Kiwi Evcil Hayvan Lazerli Oyuncak – 39,50 TL

Kedi Köpek Mama Kabı 2’li – 249 TL

Kiwi Kppc 10809c Evcil Hayvan Tırnak Makası – 79,50 TL



VOLTA EV1 Elektrikli Araç – 229.990 TL

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 49.990 TL

VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet (Mat Siyah) – 19.990 TL

REVOOLT RS4 500CC Moped – 44.990 TL



Sinbo SSM-2513 Mini Tost Makinesi – 599 TL

Kiwi KSI-6357 Akıllı Buharlı Ütü – 1.299 TL

Sinbo 2970 Çelik Elektrikli Cezve – 459 TL

Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 599 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti – 799 TL

Pierre Cardin 8 Başlıklı Saç Şekillendirici – 5.799 TL

Pierre Cardin Epilatör – 499 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül – 299 TL

Aprilla AHC-5038 Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi – 299 TL

Kiwi KFAN-7400 Şarjlı Mini Fan (2 hız ayarı) – 199 TL

Kiwi KFAN-7603 Şarjlı El Fanı (3 hız ayarı) – 199 TL

Kiwi KRF-Z505 6L Işıklı Kompakt Buzdolabı – 1.199 TL