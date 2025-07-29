A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu 31 Temmuz: 125 CC motosiklet, dikey süpürge, el mikseri, büro tipi buzdolabı A101'e geliyor! 3'lü cam ankastre set kaçmaz

Her hafta A101 indirimli ürünler kataloğuna yeni ürünler ekleniyor. Binlerce kişinin şubeleri ziyaret ettiği aldın aldın kampanyası günlerinden biri olan 31 Temmuz'da motosiklet, el mikseri, cam ankastre set, SEG STF 65 Mekanik Silindirik Termosifon 65 L, ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi, APRILLA ABS-1033 Dijital Banyo Baskülü bulunuyor.

A101 AKTÜEL BU HAFTA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 31 TEMMUZ

REVOLT RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL ve REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL fiyatlarıyla A101 mağazalarında uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Motosiklet sahibi olmak isteyenler dikkat: A101'e 125 CC motor geliyor.

TOSHIBA 65UV2363DT 65” UHD Vidaa TV 24.999 TL, HI-LEVEL 55UHL750/751 55” UHD Smart TV 14.999 TL, ONVO 43OVF5000AQ 43” FHD QLED Google TV 9.499 TL ve HI-LEVEL 40HRT900/750 40” FHD Smart TV 7.399 TL fiyatlarıyla raflara geliyor.

SEG CM 12121 INV Çamaşır Makinesi16.999 TL, REGAL RGL 90 BT/BT 1001/BT 901 Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL, REGAL Cam Ankastre Set 3’lü 14.999 TL ve SEG STF 65 Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.899 TL fiyatlarıyla A101 mağazalarında satışa çıkıyor.

ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi 1.999 TL, KIWI KMX 3608 El Mikseri 429 TL, SINBO STM-5840 Elektrikli Çay Makinesi 899 TL, KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender 499 TL, FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.799 TL, PIERRE CARDIN Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 999 TL ve APRILLA ABS-1033 Dijital Banyo Baskülü 299 TL fiyatlarıyla A101 raflarında yerini alıyor.

REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet, TOSHIBA 65UV2363DT 65” UHD Vidaa TV, SEG CM 12121 INV Çamaşır Makinesi, REGAL RGL 90 BT/BT 1001/BT 901 Büro Tipi Buzdolabı ve REGAL Cam Ankastre Set 3’lü set.