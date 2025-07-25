BİM aktüel 25 Temmuz kataloğu: Sıcak havadan bunalanlara klima indirimi! Oyun konsolu, bisiklet, matkap, testere, vantuz, kavurma sacı BİM'e geliyor!

Bu hafta BİM raflarında yer alacak olan 55 İnç Ultra HD Google TV 13.490,00 TL, Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900,00 TL ilgi çekti. BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğunu görenler şubelere koşuyor.

BİM AKTÜEL 25 TEMMUZ CUMA 2025

Her hafta cuma günü yayımlanan BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu gören şubelere koşuyor. Bu hafta raflarda birbirinden güzel ürünler bulunurken indirimli fiyatlar da ilgi çekti.

TCL 12000 BTU – 24.990 TL

TCL 18000 BTU – 33.990 TL

TCL 24000 BTU – 41.990 TL

Fujiplus 12000 BTU – 19.900 TL

Fujiplus 18000 BTU – 29.900 TL

Fujiplus 24000 BTU – 36.900 TL

Keysmart 12000 BTU – 21.900 TL

Kumtel 12000 BTU – 19.900 TL

Borcam Kare Tırtıklı Tepsi – 249 TL

Bouquet Meşrubat Bardağı (3’lü) – 99 TL

Bouquet Su Bardağı (3’lü) – 79 TL

Bouquet Kase (6’lı) – 159 TL

LAV Nez Çay Bardağı (6’lı) – 119 TL

Vega Kapaklı Saklama Kabı (2370 cc) – 139 TL

Vega Kapaklı Saklama Kabı (1130 cc) – 89 TL

Duo Kapaklı Saklama Kabı (380 cc) – 39 TL

Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak – 219 TL

Kamp Sandalyesi – 289 TL

Smart Oyuncak Araba CSG01 – 1.790 TL

Barbie Engelli Köpekli Oyun Seti – 649 TL

Oyuncak Tekli Arabalar (Matchbox) – 89 TL

Sesli Büyük Teker Araba – 249 TL

Oyuncak Tombul Dozer – 149 TL

ABS Valiz Büyük Boy (78×48×32 cm) – 829 TL

ABS Valiz Orta Boy (67×43×29 cm) – 729 TL

ABS Valiz Küçük Boy (58×36×24 cm) – 629 TL

Gabardin Şort Erkek (2XL, 3XL) – 299 TL

Hambez Şort Erkek (S/M, L/XL) – 199 TL

Hambez Şort Kadın (S/M, L/XL) – 199 TL

Hasır Şapka Kadın – 139 TL

Cüzdan Kadın (11,5×9,5 cm) – 125 TL

File Çanta (28×30 cm) – 75 TL

Tekli Bebek Body (5-6-9-12 Ay) – 75 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı – 50 TL

Maisonette Havlu (50×85 cm) – 59 TL

Sakal Kesme Örtüsü (70×110 cm) – 59 TL

Alüminyum Döküm Kavurma Saçı (34 cm) – 519 TL

Çelik Tencere (16 cm) – 569 TL

Çelik Tencere (14 cm) – 519 TL

Yuvarlak Sunum Tabağı (20 cm x 2,2 cm) – 149 TL

Benante Akasya Yuvarlak Sunum Tabağı Çeşitleri – 149 TL

Benante Dikdörtgen Sunum/Kesme Tahtası (24,5 cm x 21,5 cm) – 199 TL

Benante Şekilli Sunum/Kesme Tahtası (25,5 cm x 21,5 cm) – 199 TL

Buzluk Termos (40-45x41 cm) – 1.999 TL

Musluklu Piknik Termos – 345 TL

Buz Aküsü – 19 TL

Emaye Tepsi – 119 TL

Emaye Kase (30 cm) – 109 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık – 129 TL

Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet – 55 TL

Yuvarlak Pasta Kek Taşıma Kabı – 69 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı – 249 TL

Erzak Saklama Kabı (500 ml) – 25 TL

Erzak Saklama Kabı (1500 ml) – 30 TL

Erzak Saklama Kabı (2000 ml) – 35 TL

Kapaklı Saklama Kabı (2.6 L) – 59 TL

Kapaklı Saklama Kabı (1.1 L) – 59 TL

Bardak – 19 TL

Telefon Tutucu – 12 TL

Rendeli Saklama Karıştırma Kabı – 179 TL

Silikon Kapak Seti (6’lı) – 59 TL

Mutfak Ekipmanları – 45 TL

Desenli Baharatlık (2’li) – 29 TL

Kaşık/Tabak Organizeri – 35 TL

Tablet Mop Temizlik Seti (11 L) – 199 TL

Gold Uzun Tatlı Kaşığı (6’lı) – 29 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası (60W) – 329 TL

Tornavida Seti Blister Ambalaj (5'li) – 275 TL

İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası (30W) – 225 TL

Kalın Mum Silikon 200 g – 89 TL

Kurbagacık Anahtar 10" – 399 TL

Çatal Başlı Çekiç 250 g – 149 TL

Lastik Tokmak No:50 – 145 TL

Allen Anahtar Takımı 9’lu Set – 119 TL

Profesyonel Maket Bıçağı (18 mm) – 119 TL

Çok Amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi – 375 TL

Pense 160 mm – 259 TL

Yankeski 160 mm – 259 TL

Karagburun 160 mm – 259 TL

Mini Pense Seti (3 Parça: Pense + Yankeski + Kargaburun) – 359 TL

Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı – 99 TL

Universal Mobilya Sabitleme Kiti – 99 TL

Kemer Delme Pensesi – 219 TL

Sızdırmazlık Bandı 38mm×3,5m – 155 TL

Kapı Pencere İzolasyon Bandı 35mm×3m – 59 TL

Titreşim Önleyici Makine Ayağı (4 Adet) – 99 TL

Lavabo Açma Süstası 3 m – 149 TL

Cırt Kelepçe Seti (San 3×60/250) – 99 TL

Nitril Kaplı Eldiven – 29 TL

Kapı Pencere Bandı 2×3 m D Tip – 75 TL

Mucize Temizleme Pastası – 99 TL

F500 Silikonize Mastik (500 g) – 59 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivator + 35 g Yapıştırıcı – 89 TL

Hızlı Yapıştırıcı (Mini Set) – 45 TL

Hızlı Yapıştırıcı (Büyük Set) – 65 TL

İrofer Home Kapı ve Pencere Monitörlü Spoteri – 24,50 TL



3+1 Basamak Profil Merdiven (mira) – 699 TL

Parlat Mucize Köpük Temizleyici (500 ml) – 99 TL

Silikon Tabancası (Ekstra Kalın Plastik Gövde) – 119 TL

Boyacı Seti - 5'li – 249 TL

Mini Makaralı Kablo (5 m) – 499 TL

Parmak Rulo (10 cm) – 59 TL

Pas Sökücü Sprey (200 ml) – 75 TL

Şerit Metre (5×19 mm) – 119 TL

Derz Tamir Dolgusu (380 g) – 99 TL

F280 Silikon (280 ml, Beyaz-Şeffaf) – 59 TL

F500 Silikonize Mastik (500 g) – 59 TL

Robot Fırça Plastik Saplı 3 No’lu – 89 TL

Acqua Tavan Boyası (10 L) – 499 TL

Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (5 L) – 399 TL



Cam Kazıma Aparatı (Plastik) – 55 TL

Saptak Spatula – 75 TL

Plastik Boya Karıştırıcı (80×400 mm) – 79 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova (16 L) – 149 TL

Pencere Emniyet Kilidi – 59 TL

Yer Fırçası – 99 TL

Tel Fırça – 75 TL

Profesyonel Oto Fırçası (Sarı Takoz Kartonlu) – 119 TL

Plastik Çekpas (40 cm) – 99 TL

Halı Fırçası – 99 TL

Derz Kazıma Aparatı – 69 TL

Cam Menfezi (175 mm) – 49 TL

Bantlı Renk Bandi – 29 TL

Şeffaf Koli Bandı + Bant Kesme Aparatı 2’li Set – 79 TL

Çift Taraflı Köpük Bant (18 mm x 2 m) – 35 TL

Silikon Derz Çekme Raglesi (4 adet) – 75 TL

Alüminyum Teleskopik Sırık (2 metre) – 275 TL

Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant (18 mm) – 45 TL



20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.750 TL

Kırıcı-Delici Matkap (800 W) – 2.490 TL

12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.290 TL

Darbeli Matkap (600 W) – 999 TL



Avuç Taşlama Makinesi (750 W) – 999 TL

Çok Amaçlı Zımpara-Kesici Raspalama Makinesi (23 Parça Set) – 1.490 TL

Dekupaj Testere (500 W) – 999 TL

LED Fener / 1000 Lümen Şarj Edilebilir (Lithium Ion) – 999 TL

Polisaj ve Zımpara Seti (8 Parça) – 199 TL

Tekli Plastik Vantuz – 175 TL

Demir Testere Kolu (300 mm) – 129 TL

Pasta Polisaj Seti (11 Parça) – 275 TL

Kil Testere Seti (7 Parça, Ahşap - Plastik - Metal) – 239 TL

JVC 55 inç Ultra HD Google TV (DG22000) – 13.490 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (RSII PRO) – 24.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL

Ocak + Davlumbaz + Fırın içeriyor

Cam ocak, inox fırın, cam davlumbaz

Davlumbaz (Cam) – Ankastre Set içinde

Fırın (1000 W turbo fanlı) – Ankastre Set içinde

Ahtapot Fan – 399 TL

Qu Şarjlı Damacana Pompası (800 gPi – 800 mAh Li-ion) – 175 TL

Heifer Çubuk Blender – 890 TL

Sinek Engelleyici Led Gece Lambası – 99 TL

Şarjlı Gameboy PGM35 (Konsol hariç) – 399 TL

Bluetooth Hoparlör FS105 – 399 TL

BT Versiyon: 5.4V

AUX, TF kart, USB

TWS Kulaklık FS76 (Bluetooth, 5.0) – 449 TL

Oyun Konsolu PGM620 – 599 TL

620 klasik oyun

2 kablolu kol

TV bağlantı: AV giriş

1280x720 HDMI çıkış