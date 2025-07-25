BİM aktüel 25 Temmuz kataloğu: Sıcak havadan bunalanlara klima indirimi! Oyun konsolu, bisiklet, matkap, testere, vantuz, kavurma sacı BİM'e geliyor!

Bu hafta BİM raflarında yer alacak olan 55 İnç Ultra HD Google TV 13.490,00 TL, Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900,00 TL ilgi çekti. BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğunu görenler şubelere koşuyor.
Her hafta cuma günü yayımlanan BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu gören şubelere koşuyor. Bu hafta raflarda birbirinden güzel ürünler bulunurken indirimli fiyatlar da ilgi çekti.
TCL 12000 BTU – 24.990 TL
TCL 18000 BTU – 33.990 TL
TCL 24000 BTU – 41.990 TL
Fujiplus 12000 BTU – 19.900 TL
Fujiplus 18000 BTU – 29.900 TL
Fujiplus 24000 BTU – 36.900 TL
Keysmart 12000 BTU – 21.900 TL
Kumtel 12000 BTU – 19.900 TL
Borcam Kare Tırtıklı Tepsi – 249 TL
Bouquet Meşrubat Bardağı (3’lü) – 99 TL
Bouquet Su Bardağı (3’lü) – 79 TL
Bouquet Kase (6’lı) – 159 TL
LAV Nez Çay Bardağı (6’lı) – 119 TL
Vega Kapaklı Saklama Kabı (2370 cc) – 139 TL
Vega Kapaklı Saklama Kabı (1130 cc) – 89 TL
Duo Kapaklı Saklama Kabı (380 cc) – 39 TL
Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak – 219 TL
Kamp Sandalyesi – 289 TL
Smart Oyuncak Araba CSG01 – 1.790 TL
Barbie Engelli Köpekli Oyun Seti – 649 TL
Oyuncak Tekli Arabalar (Matchbox) – 89 TL
Sesli Büyük Teker Araba – 249 TL
Oyuncak Tombul Dozer – 149 TL
ABS Valiz Büyük Boy (78×48×32 cm) – 829 TL
ABS Valiz Orta Boy (67×43×29 cm) – 729 TL
ABS Valiz Küçük Boy (58×36×24 cm) – 629 TL
Gabardin Şort Erkek (2XL, 3XL) – 299 TL
Hambez Şort Erkek (S/M, L/XL) – 199 TL
Hambez Şort Kadın (S/M, L/XL) – 199 TL
Hasır Şapka Kadın – 139 TL
Cüzdan Kadın (11,5×9,5 cm) – 125 TL
File Çanta (28×30 cm) – 75 TL
Tekli Bebek Body (5-6-9-12 Ay) – 75 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı – 50 TL
Maisonette Havlu (50×85 cm) – 59 TL
Sakal Kesme Örtüsü (70×110 cm) – 59 TL
Alüminyum Döküm Kavurma Saçı (34 cm) – 519 TL
Çelik Tencere (16 cm) – 569 TL
Çelik Tencere (14 cm) – 519 TL
Yuvarlak Sunum Tabağı (20 cm x 2,2 cm) – 149 TL
Benante Akasya Yuvarlak Sunum Tabağı Çeşitleri – 149 TL
Benante Dikdörtgen Sunum/Kesme Tahtası (24,5 cm x 21,5 cm) – 199 TL
Benante Şekilli Sunum/Kesme Tahtası (25,5 cm x 21,5 cm) – 199 TL
Buzluk Termos (40-45x41 cm) – 1.999 TL
Musluklu Piknik Termos – 345 TL
Buz Aküsü – 19 TL
Emaye Tepsi – 119 TL
Emaye Kase (30 cm) – 109 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık – 129 TL
Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet – 55 TL
Yuvarlak Pasta Kek Taşıma Kabı – 69 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı – 249 TL
Erzak Saklama Kabı (500 ml) – 25 TL
Erzak Saklama Kabı (1500 ml) – 30 TL
Erzak Saklama Kabı (2000 ml) – 35 TL
Kapaklı Saklama Kabı (2.6 L) – 59 TL
Kapaklı Saklama Kabı (1.1 L) – 59 TL
Bardak – 19 TL
Telefon Tutucu – 12 TL
Rendeli Saklama Karıştırma Kabı – 179 TL
Silikon Kapak Seti (6’lı) – 59 TL
Mutfak Ekipmanları – 45 TL
Desenli Baharatlık (2’li) – 29 TL
Kaşık/Tabak Organizeri – 35 TL
Tablet Mop Temizlik Seti (11 L) – 199 TL
Gold Uzun Tatlı Kaşığı (6’lı) – 29 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası (60W) – 329 TL
Tornavida Seti Blister Ambalaj (5'li) – 275 TL
İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası (30W) – 225 TL
Kalın Mum Silikon 200 g – 89 TL
Kurbagacık Anahtar 10" – 399 TL
Çatal Başlı Çekiç 250 g – 149 TL
Lastik Tokmak No:50 – 145 TL
Allen Anahtar Takımı 9’lu Set – 119 TL
Profesyonel Maket Bıçağı (18 mm) – 119 TL
Çok Amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi – 375 TL
Pense 160 mm – 259 TL
Yankeski 160 mm – 259 TL
Karagburun 160 mm – 259 TL
Mini Pense Seti (3 Parça: Pense + Yankeski + Kargaburun) – 359 TL
Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı – 99 TL
Universal Mobilya Sabitleme Kiti – 99 TL
Kemer Delme Pensesi – 219 TL
Sızdırmazlık Bandı 38mm×3,5m – 155 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı 35mm×3m – 59 TL
Titreşim Önleyici Makine Ayağı (4 Adet) – 99 TL
Lavabo Açma Süstası 3 m – 149 TL
Cırt Kelepçe Seti (San 3×60/250) – 99 TL
Nitril Kaplı Eldiven – 29 TL
Kapı Pencere Bandı 2×3 m D Tip – 75 TL
Mucize Temizleme Pastası – 99 TL
F500 Silikonize Mastik (500 g) – 59 TL
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivator + 35 g Yapıştırıcı – 89 TL
Hızlı Yapıştırıcı (Mini Set) – 45 TL
Hızlı Yapıştırıcı (Büyük Set) – 65 TL
İrofer Home Kapı ve Pencere Monitörlü Spoteri – 24,50 TL
3+1 Basamak Profil Merdiven (mira) – 699 TL
Parlat Mucize Köpük Temizleyici (500 ml) – 99 TL
Silikon Tabancası (Ekstra Kalın Plastik Gövde) – 119 TL
Boyacı Seti - 5'li – 249 TL
Mini Makaralı Kablo (5 m) – 499 TL
Parmak Rulo (10 cm) – 59 TL
Pas Sökücü Sprey (200 ml) – 75 TL
Şerit Metre (5×19 mm) – 119 TL
Derz Tamir Dolgusu (380 g) – 99 TL
F280 Silikon (280 ml, Beyaz-Şeffaf) – 59 TL
F500 Silikonize Mastik (500 g) – 59 TL
Robot Fırça Plastik Saplı 3 No’lu – 89 TL
Acqua Tavan Boyası (10 L) – 499 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (5 L) – 399 TL
Cam Kazıma Aparatı (Plastik) – 55 TL
Saptak Spatula – 75 TL
Plastik Boya Karıştırıcı (80×400 mm) – 79 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova (16 L) – 149 TL
Pencere Emniyet Kilidi – 59 TL
Yer Fırçası – 99 TL
Tel Fırça – 75 TL
Profesyonel Oto Fırçası (Sarı Takoz Kartonlu) – 119 TL
Plastik Çekpas (40 cm) – 99 TL
Halı Fırçası – 99 TL
Derz Kazıma Aparatı – 69 TL
Cam Menfezi (175 mm) – 49 TL
Bantlı Renk Bandi – 29 TL
Şeffaf Koli Bandı + Bant Kesme Aparatı 2’li Set – 79 TL
Çift Taraflı Köpük Bant (18 mm x 2 m) – 35 TL
Silikon Derz Çekme Raglesi (4 adet) – 75 TL
Alüminyum Teleskopik Sırık (2 metre) – 275 TL
Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant (18 mm) – 45 TL
20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.750 TL
Kırıcı-Delici Matkap (800 W) – 2.490 TL
12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.290 TL
Darbeli Matkap (600 W) – 999 TL
Avuç Taşlama Makinesi (750 W) – 999 TL
Çok Amaçlı Zımpara-Kesici Raspalama Makinesi (23 Parça Set) – 1.490 TL
Dekupaj Testere (500 W) – 999 TL
LED Fener / 1000 Lümen Şarj Edilebilir (Lithium Ion) – 999 TL
Polisaj ve Zımpara Seti (8 Parça) – 199 TL
Tekli Plastik Vantuz – 175 TL
Demir Testere Kolu (300 mm) – 129 TL
Pasta Polisaj Seti (11 Parça) – 275 TL
Kil Testere Seti (7 Parça, Ahşap - Plastik - Metal) – 239 TL
JVC 55 inç Ultra HD Google TV (DG22000) – 13.490 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (RSII PRO) – 24.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL
Ocak + Davlumbaz + Fırın içeriyor
Cam ocak, inox fırın, cam davlumbaz
Davlumbaz (Cam) – Ankastre Set içinde
Fırın (1000 W turbo fanlı) – Ankastre Set içinde
Ahtapot Fan – 399 TL
Qu Şarjlı Damacana Pompası (800 gPi – 800 mAh Li-ion) – 175 TL
Heifer Çubuk Blender – 890 TL
Sinek Engelleyici Led Gece Lambası – 99 TL
Şarjlı Gameboy PGM35 (Konsol hariç) – 399 TL
Bluetooth Hoparlör FS105 – 399 TL
BT Versiyon: 5.4V
AUX, TF kart, USB
TWS Kulaklık FS76 (Bluetooth, 5.0) – 449 TL
Oyun Konsolu PGM620 – 599 TL
620 klasik oyun
2 kablolu kol
TV bağlantı: AV giriş
1280x720 HDMI çıkış