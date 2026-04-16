Kahramanmaraş okul saldırısıyla ilgili ünlü isimlerden taziye mesajları

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:23
Ünlü isimlerden taziye mesajları

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından ünlü isimler de taziye mesajı yayınladı. Tarkan, Demet Akbağ, Alişan, Hadise ve birçok ünlü isim, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar, yaralılara da acil şifalar diledi.

Tarkan

Tarkan: Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.

Hadise

Hadise: Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle.

Demet Akbağ

Demet Akbağ: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
 

Alişan

Alişan: Allah'ım sen sabır ver. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin, yavrularımızın ailelerine sabır diliyorum. Hepsinin mekânları cennet olsun. Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza. Kimlerle geziyorlar, kimlerle arkadaşlık ediyorlar, ne izliyorlar takip edelim. Çok üzgünüm çok...

Burcu Özberk

Burcu Özberk: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımıza ve değerli öğretmenlere ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. İki gündür yaşanan bu korkunç saldırıyı anlamamakla birlikte büyük bir üzüntü yaşıyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.

Derya Baykal

Derya Baykal: Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

