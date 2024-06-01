1461 Trabzon FK-Iğdır FK finalini Volkan Bayarslan yönetecek

01 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:26

1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında Sivas'ta oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.