1461 Trabzon FK-Iğdır FK finalini Volkan Bayarslan yönetecek
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:26
1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında Sivas'ta oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakasının hakemleri belli oldu.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı