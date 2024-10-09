19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

09 Ekim 2024 19:21 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 19:22

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 4. Grup ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Polonya'da Miejski Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 4. Grup ikinci maçında 12 Ekim Cumartesi günü Polonya'daki Stalowa Wola kentinde bulunan Stal Stalowa Wola Stadı'nda Malta ile karşılaşacak.