2023-24 şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:09
Galatasaray'ın 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde kupa yamaç paraşütü ile uçuruldu.
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.
PARAŞÜT GÖSTERİSİ YAPILDI
Yapılan hazırlıklardan sonra Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.
Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.
Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.
Kaynak: tgrthaber.com