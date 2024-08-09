2024-25 Trendyol Süper Lig'i bugün başlıyor! İşte bu sezon Süper Lig'de yarışacak takımların kariyerleri

09 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:28

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1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Eyüpspor ve Bodrum FK'nin ilk kez yer alacağı ligde 19 ekibin, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

GALATASARAY

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Rams Park (52 bin 468)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

FENERBAHÇE

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Jose Mourinho

Stadı: Ülker (47 bin 544)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

BEŞİKTAŞ

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Hasan Arat

Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst

Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 445)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

TRABZONSPOR

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (41 bin 131)

Sezon: 51. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

SAMSUNSPOR

Kuruluş yılı: 1965

Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

Teknik direktör: Thomas Reis

Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)

Sezon: 32. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

GÖZTEPE

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)

Sezon: 31. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)



ANTALYASPOR

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Sinan Boztepe

Teknik direktör: Alex de Souza

Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)

Sezon: 29. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

KAYSERİSPOR

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Ali Çamlı

Teknik direktör: Burak Yılmaz

Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)

Sezon: 29. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

KONYASPOR

Kuruluş yılı: 1922

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ömer Korkmaz

Teknik direktör: Ali Çamdalı

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)

Sezon: 24. sezonu

En iyi derecesi: 3. (İki kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

ÇAYKUR RİZESPOR

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: İbrahim Turgut

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)

Sezon: 23. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

ADANA DEMİRSPOR

Kuruluş yılı: 1940

Renkleri: Mavi-lacivert

Kulüp başkanı: Murat Sancak

Teknik direktör: Michael Valkanis

Stadı: Yeni Adana (30 bin 960)

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)

KASIMPAŞA

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç

Teknik direktör: Sami Uğurlu

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

SİVASSPOR

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Bahattin Eken

Teknik direktör: Bülent Uygun

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 734)

Sezon: 19. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)

Sezon: 17. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-2 (Adana Demirspor)

ALANYASPOR

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Fatih Tekke

Stadı: Gain Park (9 bin 789)

Sezon: 9. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)

GAZİANTEP FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

Teknik direktör: Selçuk İnan

Stadı: Kalyon (30 bin 320)

Sezon: 6. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

HATAYSPOR

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-beyaz

Kulüp başkanı: Levent Mıstıkoğlu

Teknik direktör: Özhan Pulat

Stadı: Mersin (25 bin)

Sezon: 5. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 12.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)

EYÜPSPOR

Kuruluş yılı: 1919

Renkleri: Eflatun-sarı

Kulüp başkanı: Murat Özkaya

Teknik direktör: Arda Turan

Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.

BODRUM FK

Kuruluş yılı: 1931

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Fikret Öztürk

Teknik direktör: İsmet Taşdemir

Stadı: Bodrum İlçe (3 bin 925)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.