2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı!
Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu. Kulüp bazında ise 27 sporcu ile Fenerbahçe en çok sporcu gönderen kulüp konumunda.
Paris Olimpiyatları 2024 için geri sayım başladı. Dört yılda bir gerçekleşen uluslararası çok sporlu etkinliklerden olan Yaz Olimpiyatları bu yıl Paris'te düzenlenecek.
100 YIL SONRA TEKRAR PARİS'TE DÜZENLENECEK
Yaz olimpiyatlarının başlamasına kısa bir süre kalmışken Paris, 2024'te tam 100 yıl sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak. Yaz Olimpiyatları, Paris'te 1900 ve 1924 senelerinde iki defa düzenlenmişti. 32. Yaz Olimpiyatları'nda 10 binden fazla sporcu, 50'den fazla disiplinde madalya mücadelesi verecek.
OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ 24 SPORCU TEMSİL EDECEK
2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi, Atletizm ve yüzmede toplam 24 sporcu temsil edecek.
Yüzme:
Kuzey Tunçelli – 800m serbest, 1500m serbest ve 10km maraton
Emir Batur Albayrak – 1500m serbest ve 10 km maraton
Berkay Ömer Öğretir – 100m kurbağalama
Berke Saka – 200m bireysel karışık ve 100m sırtüstü
Ecem Dönmez – 4x200 serbest kadın bayrak takımı
Ela Naz Özdemir – 4x200 serbest kadın bayrak takımı
Gizem Güvenç – 4x200 serbest kadın bayrak takımı
Zehra Duru Bilgin – 4x200 serbest kadın bayrak takımı
Atletizm:
Kaan Kigen Özbilen – Maraton
Ersu Şaşma – Sırıkla atlama
Yasmanı Copello Escobar – 400 m engelli
Tuğba Danışmaz – Üç adım atlama
Berke Akçam – 400 m engelli
Salih Korkmaz – Yürüyüş
Mazlum Demir – Maraton yürüyüş bayrak takımı
Ayşe Tekdal – Maraton yürüyüş bayrak takımı
Buse Savaşkan – Yüksek atlama
Necati Er – Üç adım atlama
Özkan Baltacı – Çekiç atma
Emel Dereli – Gülle atma
Kayhan Özer- 100 m
Alperen Acet – Yüksek atlama
Meryem Bekmez – Yürüyüş
Eda Tuğsuz – Cirit atma
Kulüp bazında ise dağılım şu şekilde;
Paris Olimpiyatları'ndaki Türk sporcuların kulüplere göre dağılımı
27 - Fenerbahçe
11 - İBB
10 - Enka
10 - Aski
6 - Galatasaray
4 - Kocaeli BBSK
3 - Eczacıbaşı
3 - Vakıfbank
3 - Şavkar