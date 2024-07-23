2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı!

23 Temmuz 2024 19:18 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:29

Paris Olimpiyatları 2024 için geri sayım başladı. Dört yılda bir gerçekleşen uluslararası çok sporlu etkinliklerden olan Yaz Olimpiyatları bu yıl Paris'te düzenlenecek.

100 YIL SONRA TEKRAR PARİS'TE DÜZENLENECEK

Yaz olimpiyatlarının başlamasına kısa bir süre kalmışken Paris, 2024'te tam 100 yıl sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak. Yaz Olimpiyatları, Paris'te 1900 ve 1924 senelerinde iki defa düzenlenmişti. 32. Yaz Olimpiyatları'nda 10 binden fazla sporcu, 50'den fazla disiplinde madalya mücadelesi verecek.

OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ 24 SPORCU TEMSİL EDECEK

2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi, Atletizm ve yüzmede toplam 24 sporcu temsil edecek.

Yüzme:

Kuzey Tunçelli – 800m serbest, 1500m serbest ve 10km maraton

Emir Batur Albayrak – 1500m serbest ve 10 km maraton

Berkay Ömer Öğretir – 100m kurbağalama

Berke Saka – 200m bireysel karışık ve 100m sırtüstü

Ecem Dönmez – 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Ela Naz Özdemir – 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Gizem Güvenç – 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Zehra Duru Bilgin – 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Atletizm:

Kaan Kigen Özbilen – Maraton

Ersu Şaşma – Sırıkla atlama

Yasmanı Copello Escobar – 400 m engelli

Tuğba Danışmaz – Üç adım atlama

Berke Akçam – 400 m engelli

Salih Korkmaz – Yürüyüş

Mazlum Demir – Maraton yürüyüş bayrak takımı

Ayşe Tekdal – Maraton yürüyüş bayrak takımı

Buse Savaşkan – Yüksek atlama

Necati Er – Üç adım atlama

Özkan Baltacı – Çekiç atma

Emel Dereli – Gülle atma

Kayhan Özer- 100 m

Alperen Acet – Yüksek atlama

Meryem Bekmez – Yürüyüş

Eda Tuğsuz – Cirit atma

Kulüp bazında ise dağılım şu şekilde;

Paris Olimpiyatları'ndaki Türk sporcuların kulüplere göre dağılımı

27 - Fenerbahçe

11 - İBB

10 - Enka

10 - Aski

6 - Galatasaray

4 - Kocaeli BBSK

3 - Eczacıbaşı

3 - Vakıfbank

3 - Şavkar