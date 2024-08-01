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37 yaşındaki Luis Nani'nin yeni adresi şaşırttı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:39
37 yaşındaki Luis Nani&#039;nin yeni adresi şaşırttı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve son olarak Adana Demirspor ile yollarını ayıran Luis Nani, Portekiz'in Estrela Amadora ekibiyle sözleşme imzaladı.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya transfer oldu.

37 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

34 MAÇTA 4 GOL-3 ASİST

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giyerken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

37 yaşındaki Luis Nani'nin yeni adresi şaşırttı! - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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