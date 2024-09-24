4 aydır kulüp bulamayan Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip: Kısa süre içinde imzayı atacak!

24 Eylül 2024 14:53 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:53

Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile sık sık anılsa şu ana dek herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor. Bonservisi elinde olan milli futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille​ ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı​ bonservisini eline alarak serbest oyuncu statüsüne geçmişti. Yaz transfer döneminde Galatasaray​ ve Beşiktaş​'ın yanı sıra eski takımı Trabzonspor'un da gündemine gelen milli futbolcu ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. 4 aydır bir türlü kendine takım bulamayan deneyimli oyuncu geçen sezon Fransız ekibiyle birlikte 42 maça çıkarken, 12 gol attı ve 4 de asist yaptı. OLYMPİAKOS​ PEŞİNDE Yunan gazetesi Sport 24'ün haberine göre; Ülkenin köklü kulüplerinden Olympiakos, Yusuf Yazıcı'ya kanca attı. Yunanistan Süper Ligi'nde ilk 5 maç sonunda 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın UEFA Avrupa Ligi ve zorlu lig maratonu nedeniyle kanad bölgesine takviye istediği öne sürüldü. İspanyol teknik adamın isteğinin ardından Olympiakos kurmayları, Yusuf Yazıcı transferi için harekete geçti. KISA SÜRE İÇİNDE İMZA GELEBİLİR Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi. Yaz transfer dönemi sona eren Yunanistan'da takımlar serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcuları kadrolarına katabiliyor. KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI Yunanistan temsilcisi Olympiakos geçen sezon finalde Fiorentina'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. İlgili Haberler Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer sürecini anlattı: "Havalimanında imza attım"