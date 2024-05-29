8 numara Manchester City'den geliyor: Galatasaray, Guardiola'nın prensine kanca attı!

29 May 2024 11:05 - Güncelleme : 29 May 2024 11:20

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, transfer çalışmaları için gaza bastı.

CİMBOM'DAN KOVACİC HAREKATI!

Sarı-kırmızılıların gündeminde Manchester City'nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic'in yer aldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic için temasa geçti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Haberde Hırvat oyuncunun Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı ve transferin hiç olmadığı kadar yakın olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre de; Sarı-kırmızılılar, Kovacic ile şubat ayında temasa geçti. İlk görüşme olumsuz olsa da sezonun devamında Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasıyla birlikte transferde ciddi aşama kaydettiği belirtildi.

46 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

Bu sezon Manchester City formasıyla 46 resmi maça çıkan Mateo Kovacic, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında gösterilen Hırvat yıldızın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.