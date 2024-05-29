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8 numara Manchester City'den geliyor: Galatasaray, Guardiola'nın prensine kanca attı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
29 May 2024 11:05 - Güncelleme : 29 May 2024 11:20
8 numara Manchester City&#039;den geliyor: Galatasaray, Guardiola&#039;nın prensine kanca attı!

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar gündemine Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i aldığı ve transferde ciddi aşama kaydettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, transfer çalışmaları için gaza bastı.

CİMBOM'DAN KOVACİC HAREKATI!

Sarı-kırmızılıların gündeminde Manchester City'nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic'in yer aldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic için temasa geçti.

8 numara Manchester City'den geliyor: Galatasaray, Guardiola'nın prensine kanca attı! - 1. Resim

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Haberde Hırvat oyuncunun Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı ve transferin hiç olmadığı kadar yakın olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre de; Sarı-kırmızılılar, Kovacic ile şubat ayında temasa geçti. İlk görüşme olumsuz olsa da sezonun devamında Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasıyla birlikte transferde ciddi aşama kaydettiği belirtildi.

46 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

Bu sezon Manchester City formasıyla 46 resmi maça çıkan Mateo Kovacic, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında gösterilen Hırvat yıldızın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Kaynak: Fanatik
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