A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarına devam etti!

08 Ekim 2024 18:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:15

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki maçına Karadağ karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella​ yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Seyahat programları nedeniyle dün yapılan çalışmada yer almayan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu​, Zeki Çelik​ ve Okay Yokuşlu​ ile tedbir amaçlı dinlendirilen Merih Demiral bugün idmanda yer aldı.

Aday kadroya sonradan davet edilen Berke Özer de takımla çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan milli kaleci Doğan Alemdar idmanı ziyaret etti.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.