A Milli Futbol Takımı'nın yeni sponsoru Sürat Kargo oldu

21 May 2024 18:01 - Güncelleme : 21 May 2024 18:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilen sponsorluk tanıtımına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

İmza töreninde açıklama yapan Mehmet Büyükekşi, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın sponsoru Sürat Kargo bugün de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayıp, katılma hakkını kazanan Avrupa'nın en genç milli takımı olan A Milli Futbol Takımımıza sponsor oluyor." diye konuştu.

Sponsorları iş ortağı olarak gördüklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Ortaklarımıza daima elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Sürat Kargo'nun özellikle UEFA sıralamasında yükselişe geçen Türk Milli Takımı'na sponsor olması son derece değerli ve anlamlı. Biliyorsunuz önümüzdeki ay Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na tüm Avrupa'dan Türk vatandaşları yoğun bir ilgi gösterecek. Sanki ev sahibi gibi Almanya'da maçlarımıza çıkacağız çünkü 4 milyon Türk Almanya'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL PAYLAŞMAKTIR"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz da sponsorluktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"A Milli Erkek Futbol Takımı’mız son derece zorlu, çetin bir yoldan geçerek üst üste 3. defa, toplamda 6. kez Avrupa Şampiyonası’nda gitmeye hak kazandı. Böyle söylemesi, okuması çok kolay ama yaşaması hakikaten çok zor bir durum. Empati kurduğumuzda ben de kendime bir takım kaptanı olarak baktığımda çok ciddi benzerlikler görüyorum. 21 yaşındaki Sürat Kargo, çok ciddi mücadeleler vererek ülkemizin her noktasında, kardeş ülke Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın 221 noktasında hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyor. Milli takımımızı çok kısa bir süre içerisinde Avrupa yolculuğuna uğurlayacağız ve istikrarlı başarısını sürdüreceğine eminiz."

Futbolun birçok duyguyu barındırdığını söyleyen Oğuz, "Futbol paylaşmaktır, yaşamaktır, hissetmektir. Kimi zaman mutluluğu paylaşmaktır, kimi zaman rol model almaktır. Milli takımımız herkese örnek oluyor, rol model oluyor. Biz de onlara zaman zaman rol model oluyoruz ve onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Başarının en önemli noktalarından birisinin sürat olduğunu açıklayan Cem Oğuz,"Milli takımımızın 'Gücünde Sürat var' diyoruz. Gücüne sürat katmak istiyoruz. Biz futbolu gerçekten çok seviyoruz." dedi.

"UĞUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan da, "Sponsorlarımız bizim iş ve çözüm ortağımız. Başkanımız sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde UEFA ve FIFA sıralamasında yükselişe geçen Türk futboluna sponsorlarımızın ilgisi de arttı. Bu sayede Türk futbolunun yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirini de artırmış bulunuyoruz. Sponsorluk anlaşmasında emeği olan Cem Bey ve profesyonelleri ile TFF yöneticilerine teşekkür ediyor, A Milli Kadın Futbol Takımı'mıza uğur getiren Sürat Kargo'nun Erkek A Milli Takımı'mıza da uğur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'E HAZIRIZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise yaklaşan Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç takımın Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası’nın yaklaşmasından dolayı çok heyecanlıyız. Son derece hazırız. En iyisini yapacağımızı ve Almanya'da destek bulacağımızı biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.