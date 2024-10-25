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A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile berabere kaldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:58
A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Ukrayna arasındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

2025 Avrupa Şampiyonası 1. Play-Off Turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Ukrayna​ karşı karşıya geldi. Müsabaka Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golünü 61'inci dakikada Elif Keskin kaydetti. Ukrayna'da fileleri 31'inci dakikada Apanaschenko havalandırdı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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