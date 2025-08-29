A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! İlk rakip Gürcistan

İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
KALECİ: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan
FORVET: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün