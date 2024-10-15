A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk yüreğiyle oynadılar

15 Ekim 2024 03:19 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 03:25

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenerek tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella​ mücadeleyi değerlendirdi. Takımının performansından sonra çok gururlu olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Muazzam bir performans gösteren futbolcularımla gerçekten inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin, kötü bir başlangıç olmasına rağmen tekrardan maça istediğimiz performansı bir şekilde koymaya gayret ettik ve başardık. Biliyorsunuz ki İzlanda Milli Takımı son Karadağ maçında sadece 10 tane şut kalesinde görmüştü. Galler karşısında da 8 şut görmüştü. Biz tek bir maçta 24 tane şut attık. Bu da onların kalesine ne kadar yakın olduğumuzu, kaleye ne kadar çok gidebildiğimizi gösteren bir detay. Futbolcularımızın duygusal olgunluk gösterdiği bir maçtı. Çünkü mücadele ve fedakarlıkların çok üst düzey olduğu bir maç oldu. O yüzden çok keyifli bir galibiyet oldu hepimiz için. İnanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz. Yani bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Çok da keyifliyiz. Onlarla beraber bu ilkleri yaşamaya da devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Bir ay sonra umarım burada birinciliği de beraber kutlamaya başlarız. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz A grubuna gitmek. Bir ay sonra umarım her şey istediğimiz gibi gider" diye konuştu.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Montella, "Takımımızın ne kadar böyle geometrileri oturmuş artık zaman zaman görebiliyoruz ve 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol atıyoruz. O yüzden gerçekten çok umut verici. Çok gurur duyuyorum hepsiyle. Çünkü sonuna kadar inanılmaz bir performans verdiler" şeklinde konuştu.

'BU TARZ GOLLER HER ZAMAN FARK YARATIR'

Montella, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya eski bir forvet olarak özellikle Kerem'in baskısında Arda'nın golü benim için çok mutluluk vericiydi. Çünkü böyle ofansif futbolcuların teknik kapasitesi bu kadar yüksek olmalarına rağmen bu kadar iyi bir mücadele vermeleri ve sonucunda gol atabilmeleri biliyorsunuz ki bu tarz goller her zaman fark yaratır. Takım olarak değil bireysel olarak da fark yaratır. Sonrasında tabelalarda her zaman o isimleri daha fazla gol atmış olarak görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YÜREĞİYLE OYNADILAR"

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor." dedi.

'İRFAN'IN GOLÜ TEKNİK AÇIDAN MUAZZAM ÖTESİYDİ'

Maça dengeyi getiren golün altına imzasını atan İrfan Can Kahveci'nin golünden övgüyle söz eden tecrübeli teknik adam, "İrfan'ın golü teknik açıdan muazzam ötesiydi. Teknik anlamda Kerem'in golü de ayrı güzeldi ama ikinci penaltıyı kullanmak biliyorsunuz ki kolay değil. Hakan'ın da ikinci penaltıda bu soğukkanlılığı ve golü atması gerçekten gurur veriyor. Sadece onun gibi bir futbolcu ikinci defa penaltıyı atmak isterdi" değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA, ŞUNLARI İFADE ETTİ:

"Futbolcularımızla konuşurken hangi maçta olduğumuzu söyledim. Tekrar ettim onlara. Sonuna kadar her anda maçta olduğumuzu, varlığımızı hissettirdik rakibe. Sadece önleyici defans pozisyonlarını alırken biraz mesafelerimiz uzundu rakibe göre. O yüzden orada biraz zorlandık, kontrataklar yedik. Kaygan zeminde bazen böyle mesafeleri açtığınızda zorlanmaya başlarsınız. Bunu tekrar ettim kendilerine ve biraz daha yakın destekte durmaları gerektiğini söyledim. 400 pas atmayı başardık, rakibimizin iki katı. Ve bu 400 pasın yüzde 90'ı başarılı bir şekilde geçirdiğimiz bir maç oldu.",

'PENALTI OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORDUM'

İzlandalı bir basın mensubunun ev sahibinin penaltı beklediği pozisyonla ilgili sorusuna Montella, "Sonunda baktığımızda top ani bir şekilde vücuttan uzaklaşıyor. Eğer gerçekten koluna değmiş olsaydı top orada kalırdı. O yüzden gönlüm rahattı o pozisyonda. Yani penaltı olmadığını net bir şekilde biliyordum" diye konuştu.

İtalyan teknik adam, Kerem Aktürkoğlu​'yla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Kolay bir cevap olmayacak. Kimse alınmasın buna. Takip ettiğim bir futbolcuydu. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcu pek kolay bulamazsınız. Yani zaten öyle derinlemesine gidebilen teknik kapasitesi çok yüksek olan bir futbolcu şutu, pası, her şeyi olan bir futbolcuyu bulmak gerçekten kolay değil. Son dönemlerde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra hani kafasını biraz daha böyle rahat olduğunu hissettim. Karadağ maçında oynattım direkt olarak biliyorsunuz. Ama yani eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum yani kafası gerçekten farklı bir konumda şu anda ve daha rahat görüyoruz hepimiz."