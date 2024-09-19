A Milli Takım'a yeni yıldız: Atakan Karazor'da işlem tamam!

19 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:25

Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı'na çağrılıyor. TFF yönetimi, Atakan Karazor'un milli takıma seçilebilmesi için uygunluğunu sağladı. 27 yaşındaki orta saha, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek. İşte detaylar...

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Gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı'na kazandırılıyor. 27 yaşındaki oyuncu için prosedürler tamamlandı.

VATANDAŞLIK​ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

TFF yönetimi, yürüttüğü çalışmalar sonucu Stuttgart kaptanı Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğunu sağladı.

Sabah'ın haberine göre; 1.91 boyundaki ön liberonun vatandaşlık işlemleri prosedürleri eylül ayında tamamlandı.

VİNCENZO MONTELLA​'DAN DAVET BEKLİYOR

Atakan Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu.

İLK MAÇINA KARADAĞ'A KARŞI ÇIKABİLİR

27 yaşındaki futbolcu, Montella'nın davet etmesi halinde ekim ayındaki Karadağ ve İzlanda maçlarında ilk kez milli takım formasını giyebilir.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Alman ekibinin formasıyla 37 maçta forma giyip 4 asist yapmıştı. Atakan Karazor, bu sezon ise 7 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Stuttgart, Atakan Karazor'u 2019-20 sezonu başında Kiel'den 800 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.