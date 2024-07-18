A Milli Takım'dan tarihi sıçrayış! FIFA dünya sıralaması açıklandı

18 Temmuz 2024 13:50 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:56

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), temmuz ayı dünya sıralamasını yayınladı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

TARİHİMİZDEKİ ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜK YÜKSELİŞ

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansı sayesinde FIFA sıralamasının 1992 senesinde hayata geçirilmesinden bu yana en büyük üçüncü yükselişine imza attı. Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki en üst sıraya çıkan Türkiye, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yaptı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

İLK 10 SIRALAMASI

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: