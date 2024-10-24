A Milli Takım'ımız, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

24 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:34

FIFA’nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu. A Milli Futbol Takımı'mızın, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamaktaki yeri değişmedi.

FIFA’nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, toplamda 1548.15 puana ulaştı ve 26. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 6 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1883.5

2 - Fransa: 1859.85

3 - İspanya: 1844.33

4 - İngiltere: 1807.83

5 - Brezilya: 1784.37

6 - Belçika: 1761.27

7 - Portekiz: 1752.68

8 - Hollanda: 1748.24

9 - İtalya: 1729.4

10 - Kolombiya: 1724.37