A Milli Takım'ın Avusturya zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

03 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:27

Avusturya'nın kamu yayıncı kurulu ORF, "Avusturya takımı (hüzünden) yıkıldı" başlığı ile dünkü maçın detaylarını okuyucularıyla paylaştığı haberde, ulusal takımın tarihindeki "en acı mağlubiyetle" baş etmesi gerekeceği ifade edildi.

Ralf Rangnick'in (Avusturya'nın teknik direktörü) takımı üstün oynamasına rağmen Türkiye'ye 2-1 yenilerek, ilk defa çeyrek finale çıkma şansını kaybettiği kaydedildi.

AVUSTURYA:"SAĞANAK YAĞMURA OYUNCULAR DA EŞLİK ETTİ"

Leibzig'deki sağanağa oyuncuların da gözyaşlarının eşlik ettiği belirtilen haberde, ulusal takımın hüzünden yıkıldığını, bu şekilde şampiyonadan ayrılmanın acı verici olduğu vurgulandı.

Ülkede en çok okunan gazetelerden Kurier de "Gözyaşı dolu Avrupa Şampiyonası Akşamı" başlıklı haberinde, "Çok sayıda Avusturyalı futbolcu Türkiye karşısında kendilerinin en yüksek seviyesine ulaşamadı. Sonuç itibarıyla sahada ortaya konanlar çeyrek finale yükselmeye yetmedi." değerlendirmesine yer verdi.

Bir başka ulusal gazete Der Standart ise "Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası rüyası Türkiye karşısında son buldu" başlığı ile karşılaşma sonucunu okuyucularıyla paylaştı. Türkiye her iki golü de köşe vuruşundan kazandığına işaret edilen haberde, Avusturya'nın bir golünün yetersiz olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE: "MERT GÜNOK'UN KURTARIŞI BANKS'IN REPLİKASI"

İngiliz yayın kurumu BBC, kaleci Mert Günok'un son dakikada yaptığı kurtarışı İngiliz kaleci Gordon Banks'in 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Pele'nin şutu karşısında yaptığı kurtarışa benzetti.

"Banks'in replikası" ifadelerini kullanan BBC, "Avrupa Kupalarının en iyi kurtarışlarından biri mi?" diye sordu.

BBC Radyo'ya konuşan Watford'un Avusturyalı kalecisi Daniel Bachmann ise Günok'un kurtarışıyla ilgili, "Bu anlar için her gün antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sky News ise Türkiye'nin maçın 57'inci saniyesinde öne geçtiğini ve maçı önde götürürken son dakikada Günok'un kurtardığı şutla çeyrek finali garantilediğini kaydetti.

Arda Güler'in asistine değinen Sky, "İçeriye doğru dönen köşe vuruşları Avusturya için fazla iyiydi." değerlendirmesini yaptı.

"ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI"

The Guardian gazetesi de Arda Güler'in performansına vurgu yaparak, Güler'in Türkiye'nin en önemli gecesini yönetmek için sahneye çıktığını ifade etti.

Haberde, "Güler hakkında her şeyi zaten biliyorduk. Hepimiz Gürcistan'a karşı uzaktan attığı golü gördük, Real Madrid'deki sezon sonu yükselişini gördük, takım arkadaşları ve antrenörlerin nefes kesici övgülerini gördük. Bu erken gelişmiş sol ayaklı gencin hikayesini, Fenerbahçe'deki çocukluğundan itibaren takip ettik. Bir futbol topuyla neler yapabileceğini biliyorduk. Henüz hiç kimsenin bilmediği şey neyi ne zaman yapabileceğiydi." ifadeleri kullanıldı.

The Telegraph'tan Jason Burt da köşe yazısında Günok'un 94'üncü dakikadaki kurtarışına işaret ederek, "Yüzyılın kurtarışına mı şahit olduk?" diye sordu.

Burt, Günok'un kurtarışını yalnızca Banks'in kurtarışıyla değil Peter Schmeichel'ın 1996'da Rapid Vienna karşısındaki kurtarışı ve David Seaman'ın 2003'te Sheffield United karşısındaki kurtarışıyla da kıyasladı.

İTALYAN BASININDA MONTELLA ÖVGÜSÜ

Türkiye'nin Avusturya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırırken, ay-yıldızlıların başında bir İtalyan teknik direktör olduğu hatırlatıldı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Türkiye'nin dünkü galibiyetini sürmanşetten "Montella sihirbazı. Türkiye uçuyor" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde, Türkiye’nin dünkü galibiyetinin A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella adına bir "başyapıt" olduğu belirtilirken, "Almanya'daki tek mutlu İtalyan o" denildi.

"YAŞ ORTALAMASI EN GENÇ TAKIM"

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri daha önce İtalya'da Juventus ve Atalanta forması da giyen Merih Demiral'ın attığına dikkat çekilerek, milli stoperin "sürpriz golcü" olarak öne çıktığı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin şampiyonaya katılan yaş ortalaması en genç takımlardan biri olduğuna dikkat çekilerek, "Avusturya'yı en genç takımlardan biri olarak ve Hakan Çalhanoğlu'nun (kart cezalısı olduğu için) oynamadığı maçta yenmek, olağanüstü bir iş ki bu, teknik direktör Montella'nın yolculuğunu değerli kılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Montella'nın Türk taraftarlarla birlikte hayaller kurmayı hak ettiğini de yazdı.

La Gazzetta dello Sport da "Demiral’ın performansıyla abarttığını ve Avusturya'ya attığı 2 golle Montella'nın Türkiyesi'ni çeyrek finale taşıdı" ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE'Yİ SÜRÜKLEYEN DEV: MERİH DEMİRAL"

Gazetenin maç haberinde "Merih Demiral'ın Türkiye'yi sürükleyen bir dev" olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca kaleci Mert Günok'un son dakikada yaptığı "muhteşem kurtarışla" kalesini gole kapattığı ifade edildi.

Gazetede, Demiral'ın attığı 2 gol için "Merih Demiral, böyle bir geceyi belki de hiç düşünmemişti. Dün bunu yaşadı. Samet Akaydın cezalı olmasa Avusturya karşısında belki de hiç oynamayacaktı. Oynadı ve iki gol atarak, Türkiye'ye turu getirdi." değerlendirmesi yapıldı.

Gazetede, "Kaleci Mert Günok da son dakikadaki kurtarışıyla bir mucizeyi gerçekleştirdi ve Türkiye, tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale erişti." yorumu yapıldı.

"MERİH DEMİRAL TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ"

Tuttosport gazetesi de Türkiye'nin dünkü galibiyetini Merih Demiral'ın attığı 2 golle başlığına taşıyarak, "Demiral, yedekten kahramanlığa. Türkiye'yi çeyrek finale gönderiyor" ifadesini kullandı.

Türk Milli Takımı’nda Samet Akaydın'ın cezalı durumda olması sebebiyle Demiral'ın oynadığına dikkat çekilen haberde, "Akaydın cezalı olmasa Demiral belki de bu maç oynamayacaktı. Demiral, iyi performansıyla bu durumdan yararlanmasını bildi." yorumu yapıldı.

Gazetenin haberinde, daha önce İtalya Birinci Futbol Ligi'nde de (Serie A) top koşturan Demiral'ın attığı iki golün de değerli olduğu ve dünkü performansıyla 26 yaşındaki oyuncunun Türk futbol tarihine geçtiği kaydedildi.

"İTALYA'NIN ŞAMPİYONAKİ TEK TEMSİLCİSİ MONTELLA KALDI"

SportPress24 isimli internet sitesindeki haberde de İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından İtalya’nın bu şampiyonada tek bir temsilcisi kaldığını onun da Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu kaydedildi.

Sitedeki haberde, Montella'nın Eylül 2023'te çalıştırmaya başladığı A Milli Takımın, ilk olarak EURO 2024'e katılmasını sağladığını, "şimdi de milyonlarca Türk'e hayaller kurdurduğunu" yazdı.

İtalya'da karşılaşmayı veren kanallardan olan kamu yayıncısı RAI 1'de de maçı anlatan spikerler, Merih Demiral'ın 59. dakikada kafayla attığı ikinci golde yerden çok yükseldiğini belirtirken, kaleci Mert Günok'un son dakikada "inanılmaz bir kurtarış" yaptığını ifade etti.

ALMANYA: "MERİH DEMİRAL AVUSTURYA'YI ŞOKE ETTİ"

"Türkiye Avusturya'yı Avrupa Şampiyonası'nın dışına itti araç konvoyu başladı" başlığını kullanan Spiegel dergisi kaleci Mert Günok tarih kitaplarına geçecek bir kurtarış yaptığını belirtti.

Haberde Gizli favori Avusturya'nın hayal kırıklığına uğradığı ve Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası rüyasının devam ettiği kaydedildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in büyük bir fotoğrafına yer vererek "Ağır kederli" başlığını kullandı.

Haberde Avusturya'nın Alman olan antrenörünün elenmelerine inanmakta güçlük çektiği ve 66 yaşındaki teknik adamın Leipzig'de Türkiye'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgiden çok etkilendiği aktarıldı.

Spor dergisi Kicker'deki haberde de Merih Demiral'ın Avusturya'yı şoke ettiği belirtildi.

"RALF RANGNİCK'İN TAKIMI PES ETTİ"

Türkiye'nin Euro 2024'te çeyrek finale yükselmesinin pek çok kişiyi şaşırttığı ifade edilen haberde, "Favori olarak görülen Avusturya, Merih Demiral'ın golleriyle iki kez şoka uğradı ve Michael Gregoritsch'in golüne rağmen elenmekten kurtulamadı." ifadelerine yer verildi.

Alman Bild gazetesi Türkiye sansasyonu başlığıyla verdiği haberinde Türkiye'nin haklı bir galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırdığı belirtildi.

Almancada dışarı anlamına gelen Raus kelimesiyle Avusturya'yı birleştiren gazete "Raustria" yani Avusturya dışarı şeklinde bir ifade kullandı.

Haberde Türkiye'nin EURO 2024'ün gizli favorisi olan Avusturya'yı elemeyi başardığına işaret edilerek teknik direktör Ralf Rangnick'in takımının pes ettiği yorumunda bulunuldu.

Haberde milli oyuncu Merih Demiral'ın Türkiye'nin kahramanı olduğunu vurgulandı.

İSPANYA: "TÜRKİYE SAVUNMASI ZOR BİR KAYA GİBİ"

İspanya basını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Futbol Takımı'na geniş yer ayırarak, asistleri veren Arda Güler, golleri atan Merih Demiral ve kurtarışlarıyla kaleci Mert Günok'u öne çıkardı.

As gazetesi, "Demiral, Güler'in rolünü aldı" başlığını atarak, "Türk stoper, Real Madridli oyuncunun asistlerinin ardından iki gol attı. Avusturya oyunun bazı bölümlerinde geride kaldı ama Türkiye'nin direnişi kahramancaydı." diye yazdı.

Yapılan yorumda, "Türkiye harika bir başlangıç ​​yaparak Avusturya'yı devirdi. Arda Güler'in dehası ve baskılara karşı gelme kapasitesi Türkiye'ye yardımcı oldu. Bu Avrupa Kupası'nda şu ana kadar görülen en büyük kahramanlık örneği. Zehirli bir korner atışında topu sert bir şekilde ceza sahasına sokan Güler'in vuruşu ilk gole hayat verdi. Türkiye savunulması zor bir kaya gibi özellikle de Baumgartner'in hazırladığı muazzam ataklara karşı. Türkiye topla ne yapacağını bilmese de, Demiral, Pentz'i vurdu." denildi.

"RUHU OLAN BİR TAKIM ÇEYREK FİNALE ÇIKMAYI HAK ETTİ"

Gazetede ayrıca şu ifadeler dikkati çekti:

"Avusturya yara aldı. Montella İtalyan damarını çıkardı ve bazen 5'li bir savunma yaptırdı. İleride pozisyon hazırlaması için ise Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve başta Arda Güler 3'lüsünü bıraktı. Türk yüreğine ve tutkusuna uygun mükemmel bir senaryo. Kıtanın en güzel takımı olmayacak ama ruhu olan bir takım ve çeyrek finale çıkmayı hak etti."

Marca gazetesi de "Güler icat ediyor, Demiral son vuruşu yapıyor, Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal ediyor" ifadesini başlığına çıkardı. "Osmanlılar son 16'larda Avusturya'yı eliyor" diye yazan gazete, "Leipzig'de harika bir geceydi. Bir Avrupa Kupası'nda sıradan bir maçın bile harika olabileceğini kanıtı oldu. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor ve çeyrek finaldeki rakibi Hollanda. Güler kreatifti ve asistleri verdi, Demiral sonucu getirten golleri attı ve Günok son anda stratosferik bir kurtarış yaptı. Türkler tam gaz gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MERT GÜNOK VAHŞİ BİR KEDİ GİBİ"

"Türkiye, Alman sokaklarını mutlulukla doldurmak için Arda Güler'in ayaklarının dibinde" şeklinde başlık atan Sport gazetesi de "Stratejide çok iyi bir Arda Güler ve heybetli bir Demiral'in olduğu duran toplardan elde edilen bir zafer. Maç Türkiye için daha iyi başlayamazdı. Günok'un sondaki muhteşem kurtarışı da Almanya'daki Türkiye'yi zafere taşıdı." ifadelerini kullandı.

Diğer İspanyol gazetelerinde de şu değerlendirmeler öne çıktı: La Vanguardia "Türkiye, Avusturya'yı havadan mağlup etti. Günok vahşi bir kedi gibi uzandı ve Türkiye'nin zaferini ilan etti.", El Pais "Demiral ve Günok Avusturya makinesini söktü. Taraftarının verdiği cesaret ve erken gelen gol Türklerin moralini adrenalin gibi yükseltti. Güven ve duygu kokteyli onları geliştirdi. Kontrolleri, oyun ritmini, duraklamaları doğru yaptılar. İyi karar verdiler. İyi kapattılar. Ezilmiş rakiplere mutlu bir şekilde baskı uyguladılar ve zaferi yakaladılar.", El Mundo "Dev Demiral, Almanya'da Osmanlı hezeyanına neden oldu: Türkiye, Avusturya'yı yendi, çeyrek finalde. Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı tüm yüksek toplarda muhteşem bir kapasiteye sahipti. Günok son anda hayati bir kurtarış yaptı. Türkiye ve tutkusu çeyrek finalde Hollanda'nın karşısına çıkacak ama rakip kim olursa olsun fark etmez, çılgın heyecan aynı ve gerçek."

BELÇİKA: "TÜRKİYE, AVUSTURYA'NIN RÜYASINA SON VERDİ"

Kamu yayıncısı RTBF, maçın sonucunu "Euro 2024: Muhteşem maçın sonunda Türkler Avusturya'nın dönüşüne direnerek çeyrek finale çıkacak" manşetiyle duyurdu.

Türkiye'nin 57. saniyede attığı golün ardından stadyumda bir sevinç patlaması yaşandığının belirtildiği haberde, "Avusturya savunması korneri iyi kullanamadı ve Demiral altı metreden topu devraldı ve nakavt aşamasında Euro tarihindeki en hızlı golü attı." denildi.

Haberde Demiral'in ikinci golüyle ilgili "Rangnick'in adamları soğuk duş aldı" ifadelerini kullanıldı.

RTL de "Demiral'ın golüyle Avusturya'nın rüyasına son veren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda'ya meydan okuyacak" manşeti kullanıldı.

Demiral'in golünün şampiyonadaki en hızlı ikinci gol olduğu, Avusturya'nın iki büyük fırsatı kaçırdığı, ikinci yarıda Avusturya'nın baskı kurmaya çalıştığı belirtilerek, "Tam tersine Türkler daha etkiliydi." denildi.

"ŞU ANA KADAR Kİ EN UNUTULMAZ MAÇ"

Sporza isimli spor gazetesinde "Avusturya'ya karşı muhteşem bir maçın ardından Türkiye çeyrek finalde" manşetini girdi.

Haberde "Merih Demiral iki gol atarak beklenmedik kahraman ilan edilirken, kaleci Mert Günok son saniyelerde yaptığı muhteşem kurtarışla eşitliği önledi. Şimdi Hollanda, Türkiye'yi bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk taraftarların desteğinden de övgüyle söz edilen haberde, "Türkiye büyük bir özveriyle oynadı. Avusturya maçın hakimiyetini sağlayamadı." denildi.

Anvers Haberleri internet sitesinde de "Türkiye, Demiral'ın iki golü ve kaleci Günok'un muhteşem kurtarışı sayesinde sürpriz bir şekilde Avusturya'yı evine gönderiyor." denildi.

Haberde karşılaşma "Avrupa Şampiyonası'nın şu ana kadarki en unutulmaz maçı" olarak nitelendi.

FRANSA: "TÜRKLER SÜRPRİZ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Fransız spor gazetesi L'Equipe "Türkiye Avusturya'yı şaşırtıyor ve EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak" başlıklı haberinde, Türkiye'nin galibiyetinde Merih Demiral'ın rolüne vurgu yaptı.

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun attığı çift golün, çifte mutluluk getirdiği belirtildi.

20 Minutes gazetesi ise, Türkiye'nin, Demiral'ın çift golü ve kaleci Mert Günok'un müthiş hareketi sayesinde çeyrek finale yükseldiğini yazdı.

Haberde, dün akşamki Türkiye-Avusturya maçında, çeyrek finalin son bileti için mücadele edildiği kaydedilirken, "Türkler, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'ya karşı bir sürpriz gerçekleştirdi." değerlendirmesine yer verildi.

RMC Spor kanalı ise Günok'un maçın son anlarındaki kurtarışına dikkat çektiği habere, "Türk kalecinin son dakikada muhteşem kurtarışı" başlığını attı.

Haberde, Günok'un bu hamlesiyle Avusturyalıların "tüm hayallerini yıktığı" aktarılırken, "İstatistiklere göre Türkiye’nin kalecisinin Avusturya'nın girişimini durdurma şansı neredeyse yoktu." yorumuna yer verildi.

YUNANİSTAN: "KAHRAMAN DEMİRAL"

A Milli Futbol Takımının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkması Yunanistan'daki birçok spor sitesinde geniş yer tuttu.

Spor haberleri veren "Sport-fm" isimli haber portalı, "Türkiye, henüz iyi akşamlar der demez Avusturya'yı şok etti" başlığını kullandı.

Haberde, Merih Demiral'ın maçın henüz başında attığı golle A Milli Futbol Takımının avantaj sağladığı vurgulanarak, kaleci Mert Günok’un da efsanevi bir kurtarış yaptığı dile getirildi.

Demiral'ın dün akşamki performansına vurgu yapan haber portalı "news247" de “Türkler kahraman Demiral ve yüzyılın kurtarışıyla ilk 8'e yükseldi" başlığını kullandı.

Demiral'dan kahraman olarak bahseden haberde, Günok'un 95'inci dakikadaki kurtarışı nedeniyle de Günak'tan "Büyük Kurtarıcı" diye bahsetti.

Dünkü mücadele için ise "Türklerin 2008’den beri Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki en iyi ilerleyişi" değerlendirmesi yapıldı.

"Gazzetta" spor sitesi ise "Demiral, savunmadaki kaostan faydalandı ve Türkler için skor yolunu açtı” başlığını kullandığı haberde, A Milli Futbol Takımının ideal bir başlangıç yaptığını vurguladı.

İSVİÇRE: "TÜRKLER GİZLİ FAVORİ AVUSTURYA'NIN HAYALLERİNİ YIKTI"

İsviçre'de ulusal çapta yayımlanan tek gazete Blick, haberini "Demiral'ın iki golü Avusturya'yı gözyaşı vadisine sürükledi" başlığıyla duyurdu

Avusturya'nın turnuvanın gizli favorisi olduğu ve ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmak yerine ülkesine dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Haberde, "Tutkuyla savaşan Türkler cumartesi günü Hollanda'ya meydan okuyacak." İfadeleri kullanıldı.

Ülkede Almanca yayın yapan SRF televizyonu, "Avusturya Türklere karşı başarısız olduğu" başlığıyla haberini servis etti.

Müsabakadaki tüm gollerin kornerden geldiğine yer verilen haberde, Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'ya karşı mücadele edeceği belirtildi.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI, Türkiye'nin galibiyetine ilişkin "Demiral'ın desteği Türk halkını coşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ise "Avusturya Türkiye’ye karşı elendi" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Türkler, gizli favori Avusturya'nın tüm hayallerini yerle bir etti." ifadelerine yer verdi.