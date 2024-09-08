Aaron Bounpendza Mısır takımı Zamalek'e transfer oldu!

08 Eylül 2024 18:12 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:15

Gaziantep FK'nın da gündeminde olan ve bir dönem Hatayspor formasıyla tanıdığımız Gabonlu golcü, Mısır takımına imzayı attı.

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Süper Lig takımı Gaziantep FK ile transfer döneminde adı anılan Aaron Boupendza kariyerine Mısır'da devam edecek. Gabonlu forvet, sürpriz bir biçimde Zamalek'e imza attı. Mısır ekibi transferi resmen açıkladı. 2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, 38 maçta 22 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu. İlgili Haberler Spor kulüplerinden Narin Güran paylaşımları