Abdülkerim Bardakçı'nın Mert Günok'un kurtarışına verdiği tepki gündem oldu!

03 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:24

A Milli Futbol Takımımız, son 16 turu mücadelesinde turnuvanın sürpriz takımlarından Avusturya'yı etkileyici bir futbolla 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

MERT GÜNOK'TAN TARİHE GEÇEN KURTARIŞ

Tarihe geçen maçta akıllara kazınan bir an yaşandı.

Millilerimiz 2-1 önde olduğu son dakikalarda Avusturya etkili bir hücum yaptı. Sol kanattan kesilen ortaya Avusturyalı futbolcu yere çarptırarak darbeli bir kafa vuruşu yaptı. Yakın mesafeden yapılan vuruşu Mert Günok inanılmaz bir refleksle kurtarmayı başardı.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Mert'in uzun süre hafızalardan silinmeyecek olan tarihi kurtarışı sonrası Abdülkerim Bardakçı'nın verdiği tepki de gündem oldu.

Milli savunmacı, Mert'in kurtarışı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İnanılmaz bir reflekse golü engelleyen Mert Günok'un arkasında ellerini kafasına götürerek şaşkınlık geçiren Abdülkerim'in hali Türk taraftarların duygularına adeta tercüman oldu.

Mert Günok yaptığı kurtarışla adeta kahraman olurken sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da övgülerin odağında yer aldı.