Abdülkerim Bardakcı'nın sahalardan uzak kalma süresi belli oldu!

02 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 01:47

Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İşte Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar...