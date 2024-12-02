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Abdülkerim Bardakcı'nın sahalardan uzak kalma süresi belli oldu!

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 01:47
Abdülkerim Bardakcı&#039;nın sahalardan uzak kalma süresi belli oldu!

Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İşte Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar...

Galatasaray’ın Eyüpspor​ ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı sahalara dönüş süresi netleşti. Maçın 34. dakikasında taç çizgisinde Halil Akbunar​ ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Bardakcı, kısa süre oyuna dönmeyi denedi ancak 36. dakikadan  sonra devam edemedi.

Abdülkerim Bardakcı'nın sahalardan uzak kalma süresi belli oldu! - 1. Resim

SAHALARDAN UZAK KALMA SÜRESİ BELLİ OLDU

Sol ayak bileğinden sakatlanan savunma oyuncusuna ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha kenarında yaptı. Oyuna devam edemeyen Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bırakarak koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. TRT Spor’un haberine göre, Bardakcı’nın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İşte kaçırması beklenen maçlar:

Sivasspor- Galatasaray​ (8 Aralık)

Malmö- Galatasaray (12 Aralık)

Galatasaray- Trabzonspor (16 Aralık)

Kayserispor- Galatasaray (22 Aralık)

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, milli oyuncu stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının sorusu üzerine, “Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil.” dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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