Abdülkerim Bardakcı'nın sahalardan uzak kalma süresi belli oldu!
Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İşte Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar...
Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı sahalara dönüş süresi netleşti. Maçın 34. dakikasında taç çizgisinde Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Bardakcı, kısa süre oyuna dönmeyi denedi ancak 36. dakikadan sonra devam edemedi.
SAHALARDAN UZAK KALMA SÜRESİ BELLİ OLDU
Sol ayak bileğinden sakatlanan savunma oyuncusuna ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha kenarında yaptı. Oyuna devam edemeyen Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bırakarak koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. TRT Spor’un haberine göre, Bardakcı’nın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İşte kaçırması beklenen maçlar:
Sivasspor- Galatasaray (8 Aralık)
Malmö- Galatasaray (12 Aralık)
Galatasaray- Trabzonspor (16 Aralık)
Kayserispor- Galatasaray (22 Aralık)
KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, milli oyuncu stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının sorusu üzerine, “Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil.” dedi.