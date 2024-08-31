Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı! Tazminat detayı dikkat çekti

31 Ağustos 2024 18:55 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:57

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"ALACAKLARININ YARISINDAN FERAGAT ETMİŞTİR"

Karadeniz temsilcisinin yapmış olduğu açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Abdullah Avcı ise takımın yaptığı son idmanda yer almadı. Karadeniz ekibinde antrenmanı İhsan Derelioğlu yönetti. Trabzonspor'dan ise konuyla ilgili şu açıklama geldi:

'Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.'

AVCI, KISA MESAJLA TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ

Çok sevdiğim Trabzonspor'a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor.

Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere, beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım.

Böyle bir şehre, çok uzun zamandır çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.

Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum: Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak; çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, Milli Takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın.

Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu.

Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor.

Hoşça kal Trabzon.

Abdullah Avcı