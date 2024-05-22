Abdullah Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası! 'Kazanarak kupa sayılarını eşitlemek istiyoruz'

22 May 2024 20:50 - Güncelleme : 22 May 2024 20:53

Necip Uysal: Yarın bizim için sezonun en önemli maçı

Necip Uysal: Yarın bizim için sezonun en önemli maçı

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak güzel. İki takım da kupayı almak istiyor. Biz de Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz. Trabzonspor tarihine bakınca kupalarla dolu. Sene içindeki inişlerin çıkışların olduğu bir süreçte iki takım da kazanma arzusuyla sahada olacak." diye konuştu.

"İYİ OYUNUN KONUŞULDUĞU BİR FİNAL İSTİYORUZ"

Avcı final maçında bireysel performansların önemli olduğuna dikkati çekerek, "Final oynamak farklı duygu. Anlar ve bireysel performans belirleyici olacak. Son 2 aydır çıkış halindeyiz. Sahanın içinde oyunu sonuna kadar hak eden, oyunun konuşulduğu, iyi oyunun ve performansın konuşulduğu bir final arzu ediyoruz. Kaybedenin kazananı alkışladığı bir futbol festivali olması, toplumumuzdaki insanları saha içine yönlendirme açısından bir fırsat diye düşünüyorum. Finaller oynamak oyuncu için de teknik adamlar için de çok önemlidir. Herkes kazanmıştır aslında. Yarıştığın bütün kategorilerde oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalıştık ve kupalar almak istedim. Final oynayan herkes başarılıdır. Futbolun iyileştirici gücü var, bunun dışına çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam kupa kazanmanın geleceğe daha olumlu bakmaya sebep olduğunu söyleyerek, "Kupa kazanmak bizim için ulaşılabilir 2 hedeften biriydi. Kupa kazanmak, büyük camialarda ileriye doğru pozitif bakmanı gerektiriyor. 6 aydır önümüzdeki senenin planlaması için çalışıyoruz. Bu daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Sezon başı planlaması yapıldı, transferlerin yüzde 50'si bitti. Kupayı kazandıktan sonra ertesi gün kendini cesaretli hissediyorsun." şeklinde konuştu.

Avcı, "Trabzon'da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum." dedi.