Abdullah Avcı Ruzemberok maçı öncesi konuştu! 'Öncelikle 3 oyuncu hedefimiz var'

31 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:49

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Yarın akşam kendi taraftarımız önünde daha iyi bir oyun ile iyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ikinci resmi maçlarını oynayacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk maçta yaptığım değerlendirmeleri tekrar yapmak istiyorum. Fizik kalitesi yüksek ve oyun planı olan bir takıma karşı zor bir müsabaka oynadık. Çok iyi kullandıkları alanlar oldu. Kenar ortalar ve taçlar, bize etkili olduğu noktalar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Analizimizi yaptık, rakip kadar bizim de pozisyonumuz var. Kaptanımız iyi bir performans sergiledi. Deplasmanda 2-0 kazanmak önemliydi. Şimdi ikinci maça odaklandık.

Bugün de hücum ve duran topları çalıştık. Yarın akşam kendi taraftarımız önünde daha iyi bir oyun ile iyi bir sonuç almak istiyoruz. Oyun içerisinde her an dikkatli olacağız. Umarım taraftarımız ile beraber karşılığını alacağız."