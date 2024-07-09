Abdullah Avcı'dan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz çıkış: "Transfer durmuş vaziyette!"

09 Temmuz 2024 16:15 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:18

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın Macaristan kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarına değinen Avcı, Attila Szalai ve Paul Onuachu'nun transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

"TRANSFER DURMUŞ VAZİYETTE"

Avcı, bordo-mavili takımın gündeminde olan Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için, "Türkiye'de oynamış ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Şu an itibariyle transfer durmuş vaziyette. Süreç yarın ne olur bilemiyoruz tabii." ifadelerini kullandı.

ONUACHU SÖZLERİ: "BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için Abdullah Avcı, "Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız." dedi.

Trabzonspor'un Nijeryalı forvet için Southampton’a 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %25 pay teklifi yaptığı ve yanıt beklediği öne sürülmüştü.

MEUNİER VE DRAGUS SÖZLERİ

Meunier ve Dragus'la ilgili konuşan Avcı "Meunier milli takımda bir sakatlık yaşadı. Tedavileri devam etti. Sağlık ekibi durumunu yakından takip ediyor. 18'inde bizimle olacak. Dragus 12'sinde bizime katılacak." şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Abdullah Avcı son olarak, "Geçtiğimiz sezon koyduğumuz hedeflere ulaştık. 3.'lük hedefi gerçekçi bir hedefti. Kupa finalini kazanamadık ve üzüldük. Önümüzdeki sene daha iyisini yapabilmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor her zaman yarışacaktır. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Rakibini rahatsız eden, daha üreten bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Kendimi yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış kadar kendimi heyecanlı görüyorum. Daha iyisini yapabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.